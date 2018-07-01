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比利時不敢小看日本 烏拉圭憂卡巴尼傷勢

中央社 俄羅斯頓河畔羅斯托夫30日綜合外電報導
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比利時不敢掉以輕心。 路透
比利時不敢掉以輕心。 路透
比利時16強賽對上日本，獲看好能輕騎過關到8強賽與巴西一決雌雄，但比利時球星梅丹斯提醒，絕不能自滿而小看日本。已進8強的烏拉圭則擔心主將卡巴尼傷勢。

由教頭馬蒂內茲（Roberto Martinez）領軍的「紅魔」比利時，在G組小組賽最後一戰以1比0擊敗英格蘭，以分組第1之姿進入16強，2日將迎戰日本，理論上能輕易取勝。

梅丹斯（Dries Mertens）表示，比利時應小心，別重蹈2016年歐國盃8強賽1比3敗給威爾斯的覆轍，當時賽前比利時被看好能贏球晉級4強。

梅丹斯說：「我記得那場對威爾斯的比賽，每個人都覺得我們毫無疑問會贏球晉級，然後我們突然就被淘汰了。我們不會低估日本，如果他們能走到今天這步，代表他們是支好球隊。」

比利時在對英格蘭一役更換9名球員大幅變陣，不過馬蒂內茲預期對日本時，會重新排上小組賽一面倒大勝巴拿馬及突尼西亞時的先發陣容。

烏拉圭隊在16強賽擊敗葡萄牙晉級8強，但贏球功臣卡巴尼（Edinson Cavani）卻在比賽中傷退，狀況恐讓球隊冒冷汗。

效力法甲巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）的前鋒卡巴尼獨進2球，助烏拉圭以2比1淘汰葡萄牙，但隨後因小腿傷勢跛著提前離場。

烏拉圭教練塔巴雷斯（Oscar Tabarez）說：「他因受傷退場，他覺得疼痛，我還沒跟隊醫談過。我們要在5天內進行下一戰，時間所剩不多，今天賽後我們會休息。我們當然會擔心，但我們還無法確實了解問題狀況。」烏拉圭將於台北時間6日晚間10時對戰法國。

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