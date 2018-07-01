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西班牙抗俄 就怕地主魔咒來攪局

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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西班牙教頭耶羅(前)帶領全隊備戰。 美聯社
西班牙教頭耶羅(前)帶領全隊備戰。 美聯社
儘管賽前一面倒被看好輕鬆闖8強，西班牙還得打破「東道主魔咒」。隊史從未在世足殿堂擊敗過地主，今晚10時16強強碰俄羅斯，西班牙主帥耶羅（Fernando Hierro）霸氣宣戰，「紀錄就是拿來破的。」

西班牙擁對戰俄羅斯6連不敗優勢，今晚在莫斯科盧日尼基體育場（Luzhniki Stadium）放眼續寫不敗紀錄，但就怕魔咒來攪局。過去西班牙在世足賽、歐洲盃逢地主必敗，1996年歐洲盃不敵英格蘭，2004年歐洲盃敗給葡萄牙，2002年日韓世界盃，西班牙8強賽與南韓殺入PK大戰後飲恨。

對於「無敵艦隊」總在地主前栽跟斗，西班牙教頭耶羅直到賽前記者會才知情，但寧願相信命運掌握在自己手中，「對戰俄羅斯我們心裡有譜，為何要看著後照鏡？為何總要回顧過去？重點是在明天，其他都不重要。」

西班牙以B組龍頭之姿出線，但對伊朗1：0險勝，又遭摩洛哥和葡萄牙踢和，看衰開賽前兩天才臨危受命掌兵符耶羅的大有人在，耶羅並不在意，「足球就是失誤所組成的運動，越少失誤的球隊越能獲勝。我們需要的就是避免失誤。」

老將席爾瓦（David Silva）也力挺主帥，「每支球隊會遇到困境。就像比賽時對手禁區前擺大巴，你很難攻得漂亮。」儘管不少人認為2010年冠軍位在下半部籤表，爭冠路相較之下顯得平坦，席爾瓦不敢掉以輕心。

「世足賽所有隊伍都是勁敵」，席爾瓦說，「這是我們從小組賽得到得結論。我相信對俄羅斯一役會如同對巴西一樣難踢。」

面對地主球迷壓力，西班牙除了會有資深球迷「鼓佬」馬諾洛（Manolo）坐鎮，教頭則深信子弟兵都身經百戰，「我的球員都見慣大場面，尤其是在充滿壓力的客場踢館。我想所有一切還是在場上見真章。」

世足西班牙

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