udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

讚梅西獨一無二 法國隊長盼姆巴佩證明自己

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
用LINE傳送

法國姆巴佩。美聯社
法國姆巴佩。美聯社
法國隊將在今天晚間10時登場的16強賽迎戰阿根廷，兩隊當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）與梅西（Lionel Messi）的對壘也將成為焦點，不過法國隊隊長洛里斯（Hugo Lloris）也直言，現階段仍未出現能與梅西匹敵的球員。

即使在與冰島比賽後一度被質疑身手退化，但阿根廷球星梅西仍靠著小組賽最後一戰進球，喚醒了各界對他當今最佳球員的記憶。

在今天的賽前記者會上，洛里斯在被問到了法國19歲新星姆巴佩與梅西間的對壘時，洛里斯不諱言的表示，「梅西是獨一無二的，沒有人能夠與他對比，他是一名天才型的球員，不論速度還是技術都是世界頂尖。」

不過洛里斯認為，姆巴佩擁有很棒的特質與潛力，並認為在與阿根廷之戰他將會有比小組賽更大的發揮空間，「在強度愈高的比賽中，你的犯錯空間就會愈小，他是一名能在重大時刻改變比賽的球員，希望今天晚上他就能印證這件事。」

雖然梅西仍可能是左右比賽勝負的關鍵，但洛里斯也直言，阿根廷除了他之外仍有很多好手，今天的16強賽法國勢必要拿出百分之百的實力來應對，尤其是在防守上， 「我們的防守表現一直做得不錯，然後盡可能的減少失誤發生，其他事情就等到上場再說吧。」

世足法國梅西阿根廷

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top