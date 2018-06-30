讚梅西獨一無二 法國隊長盼姆巴佩證明自己

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-30 10:27 用LINE傳送

法國姆巴佩。美聯社 法國 隊將在今天晚間10時登場的16強賽迎戰阿根廷 ，兩隊當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）與梅西 （Lionel Messi）的對壘也將成為焦點，不過法國隊隊長洛里斯（Hugo Lloris）也直言，現階段仍未出現能與梅西匹敵的球員。

即使在與冰島比賽後一度被質疑身手退化，但阿根廷球星梅西仍靠著小組賽最後一戰進球，喚醒了各界對他當今最佳球員的記憶。

在今天的賽前記者會上，洛里斯在被問到了法國19歲新星姆巴佩與梅西間的對壘時，洛里斯不諱言的表示，「梅西是獨一無二的，沒有人能夠與他對比，他是一名天才型的球員，不論速度還是技術都是世界頂尖。」

不過洛里斯認為，姆巴佩擁有很棒的特質與潛力，並認為在與阿根廷之戰他將會有比小組賽更大的發揮空間，「在強度愈高的比賽中，你的犯錯空間就會愈小，他是一名能在重大時刻改變比賽的球員，希望今天晚上他就能印證這件事。」

雖然梅西仍可能是左右比賽勝負的關鍵，但洛里斯也直言，阿根廷除了他之外仍有很多好手，今天的16強賽法國勢必要拿出百分之百的實力來應對，尤其是在防守上， 「我們的防守表現一直做得不錯，然後盡可能的減少失誤發生，其他事情就等到上場再說吧。」