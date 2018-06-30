被分到死亡半區 墨西哥晉級路最困難

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-30 09:16 用LINE傳送

墨西哥隊練球。 美聯社 世界盃足球賽今起進入16強賽，單看奪冠資歷，籤表兩邊差異極大，而墨西哥首戰就要碰上5屆冠軍得主巴西，接下來更是關關難過，要挑戰拿下大力神盃的路途，恐怕是16隊中最為困難的。

上下半籤表的冠軍數是10：2，上半部光烏拉圭、法國、阿根廷和巴西加起來就有10座冠軍，下半部則只有西班牙、英格蘭各捧起過一次冠軍。

墨西哥在小組賽最後一戰敗給瑞典，差別極大，落入F組第二的他們被分到上半籤表，首戰就要對上有內馬爾（Neymar）領軍的巴西，兩隊過去在世界盃6次碰頭，墨西哥全數吞敗。

就算墨西哥擊敗巴西，接下來還要遇上可能擊敗日本晉級8強的「歐洲紅魔」比利時，比利時陣中擁有多位英超名將，包括目前在踢進4球、世足進球榜排第二的盧卡庫（Romelu Lukaku），盧卡庫在小組賽最後一戰因身體不適缺席，16強將健康歸隊。

墨西哥若再度順利挺進四強，面對的對手將是法國、阿根廷、烏拉圭、葡萄牙的勝方，前三隊都有在世界盃奪冠經驗，而葡萄牙則是新科歐洲杯冠軍得主，墨西哥要進入決賽難關重重。

巴西就算順利擊敗墨西哥晉級恐怕也不能放鬆，墨西哥從1994年世界盃開始連7屆打入16強，而過去在16強擊敗墨西哥的球隊，有4隊在八強遭淘汰，保加利亞及荷蘭則是在四強止步，與冠軍無緣。