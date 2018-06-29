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森巴軍團攻守均衡 巴西有理由是世足奪冠熱門

世界日報 體育新聞組／綜合報導
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森巴軍團巴西仍最被看好奪冠。 美聯社
森巴軍團巴西仍最被看好奪冠。 美聯社

不管是世足賽開打前、還是到了進入淘汰賽階段，巴西都是最被看好的球隊。在衛冕冠軍德國隊出局後，「五星巴西」拒絕冷門，主帥蒂特（Tite）執教的這支球隊攻守平衡、穩字當頭，有理由走得更遠。

衛冕軍「魔咒」 僅巴西倖免

從三場小組賽比賽來看，巴西沒有像有些強隊那樣狀態起伏，而是穩穩地拿到了小組頭名。歷史上，巴西不但從未缺席世足賽會內賽，更是連續13次從小組出線。所謂的衛冕冠軍「魔咒」，對於巴西也失效，從2002年開始，近五屆世足賽冠軍有四支在下屆小組賽中被淘汰，只有巴西倖免。

首場面對瑞士，巴西球員猶如舞動的精靈，不斷上演人球合一的配合，只可惜在一球領先之後有些鬆弛，尤其是下半場開場後節奏放慢，讓瑞士隊最終1：1逼平。

第二場，庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）挺身而出，一腳捅射撕破了哥斯大黎加死守了90分鐘的防線，之後錦上添花再入一球的內馬爾（Neymar）更是掩面哭泣。內馬爾的這一哭被外界批評是孩子氣、不配當領袖的表現，畢竟這只是小組賽第二輪；但從另一個角度看，這場絕殺給巴西隊心理帶來的突破，更勝於單純的勝利，從四年前慘敗德國、到連續兩年在美洲杯鎩羽而歸，內馬爾的哭泣，不過是整支球隊一起卸下重擔的縮影。

蒂特的到來，重新為巴西男足注入了活力：在南美區世足賽資格賽從第六名一路飆升，最後提前四輪出線；世足賽小組賽三戰過後，蒂特已經帶領巴西取得19勝4平僅1負的傲人戰績。

五大法寶 巴西大變身

有15人從蒂特上任伊始就一直在巴西隊，團隊默契應不是問題。 美聯社
有15人從蒂特上任伊始就一直在巴西隊，團隊默契應不是問題。 美聯社

FIFA官網分析，蒂特改造巴西隊的五大法寶，一是真誠待人，巴西眾球星都在誇獎蒂特的溝通技巧和平易近人；二是開放態度，蒂特注重現場考察球員狀態，知道球員在哪個位置最自在；三是打造整體，即使有內馬爾這樣的超級球星，蒂特依舊注重整體，強調攻守平衡；四是知人善任，無論是年輕新銳、還是沙場老將，只要狀態出色，國家隊大門永遠敞開；五是陣容穩定，如今巴西征戰世足賽的23名球員，有15人從蒂特上任伊始就一直在巴西隊，可以說，巴西勝在有蒂特領軍。

16強決賽，「森巴軍團」將面對墨西哥，他們所在的上半區還有葡萄牙、法國、阿根廷、烏拉圭等勁旅。遠征俄羅斯，巴西為洗刷1：7的恥辱而來，更為冠軍而來。

巴西世足內馬爾庫蒂尼奧

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