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阿根廷世足大難不死 法國盼當梅西終結者

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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奈及利亞在小組賽差點成為梅西終結者，這回要換法國來試試看。 美聯社
奈及利亞在小組賽差點成為梅西終結者，這回要換法國來試試看。 美聯社

俄羅斯世足16強賽將在明天晚間10點揭開序幕，首戰由C組第1名的法國對上小組賽驚險晉級的D組第2名阿根廷，法國群星力戰阿根廷梅西（Lionel Messi）的戲碼也將成為觀戰焦點，其中梅西在巴塞隆納的隊友、法國後衛烏迪迪（Samuel Umtiti）就表示，雖然梅西在場上幾乎是無所不能，但在今年世足賽上他無法得到隊友的支援，對於法國將是一大利多。

阿根廷在小組賽首戰遭冰島踢平後，晉級之路一度亮起紅燈，再以0：3慘輸克羅埃西亞， 幸好在最後一戰以2：1擊敗奈及利亞，驚險取得16強門票，而梅西也踢進本屆賽事的個人首顆進球，一掃前兩戰的鬱悶。

但相較於梅西在巴薩有蘇亞雷斯（Luis Suarez）充當左右手，他在阿根廷隊的搭檔伊瓜因（Gonzalo Higuain）在過去8場出賽未有進球紀錄，也讓法國後衛烏迪迪直言有機可乘， 「梅西處於阿根廷與巴薩是完全不同的，他沒有相同的球員輔佐，球隊打法也完全不同，不過他曾多次拯救他們，阿根廷有他在就會非常難纏，但光靠他是無法做好每一件事的。」

不過阿根廷在小組賽大難不死後，球隊中場洛塞爾索（Giovani Lo Celso）認為，團隊氣氛已有所不同， 「我不會說這（晉級）是個奇蹟，而是一場激烈的競爭，顯然我們遇到了一些讓我們感到痛苦的事情，但我們仍充分利用了身為一支隊伍的所有武器；我認為在接下來面對法國的比賽中，我們將會更加強大。」

雖然從小組賽表現來看，法國比起阿根廷顯得相對穩定，尤其是嚴密的防守與姆巴佩（Kylian Mbappe）和博格巴（Paul Pogba）聯手帶動的凌厲攻勢，將對阿根廷形成相當大的挑戰；不過仍舊是老話一句，有梅西在的地方，就可能有奇蹟發生。

阿根廷梅西法國姆巴佩

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