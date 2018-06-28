日本教頭警惕全隊 伊朗會為尊嚴而戰

聯合報 記者藍宗標╱即時報導 2018-06-28 20:21 用LINE傳送

日本總教練西野朗賽前特別提醒球員，世足賽沒有什麼事是絕對，波蘭會為尊嚴而戰，一定要小心應戰。 美聯社

世界盃足球賽H組最後兩戰將在晚上10點同時開踢，日本 只要和波蘭 踢和，不管塞內加爾、哥倫比亞之戰結果如何，都能重返16強；日本總教練西野朗 賽前特別提醒球員，世足賽沒有什麼事是絕對，波蘭會為尊嚴而戰，一定要小心應戰。

波蘭前兩戰吞敗，成為H組唯一出局的球隊，日本、塞內加爾1勝1和並列領先，哥倫比亞1勝1敗也保有晉級機會，不過必須擊敗塞內加爾。

波蘭在前兩戰只進1球，被對手踢進5球，西野朗特別點名波蘭前鋒萊萬多夫斯基 （Robert Lewandowski）是最危險人物，他說：「這名好手是世界級射手，我相信他一定會破網，全隊要做好心理準備。」

西野朗表示，波蘭能從競爭激烈的歐洲區踢進世足賽32強，實力有一定水準，但日本隊在分組賽前兩戰面對哥倫比亞、塞內加爾這兩個難纏的對手，還是能夠搶到積分，為全隊帶來很大自信。

他說：「臨場表現很難預料，我們會儘可能把握持球機會，展現變有的日式球風。」

日本門將川島永嗣也認為波蘭不好惹，他表示，波蘭有很多好好員，萊萬多夫斯基是攻擊重心，一定要好好守住他。

日本2002、10年闖進16強，今天對波蘭之戰只要順利，將是隊史第3次在分組賽出線。