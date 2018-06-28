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BBC列英格蘭世足奪冠四徵兆 球迷提前刺青慶祝

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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BBC官方推特上公布了英格蘭奪冠的四大徵兆，認為三獅軍團有機會挑戰相隔52年的世...
BBC官方推特上公布了英格蘭奪冠的四大徵兆，認為三獅軍團有機會挑戰相隔52年的世足賽金盃。。 美聯社

在小組賽前兩戰踢進8球拿下2連勝後，英格蘭成為今年世足賽狀況最火熱的球隊之一，而英國媒體BBC今天也在節目「今日比賽（Match of the Day）」的官方推特上公布了英格蘭奪冠的四大徵兆，認為三獅軍團有機會挑戰相隔52年的世足賽金盃。

英格蘭在1966年的世足賽中，以地主隊身分一路殺進冠軍賽，並在與西德爭冠時於延長賽中以4：2勝出，捧起了隊史首座雷米金盃（Jules Rimet Trophy），不過在接下來幾屆賽事中，英格蘭最佳成績僅有1990年的第4名。

對於今年小組賽英格蘭靠著兇猛火力取得16強賽門票，英格蘭球迷也再度看見奪冠的曙光，而世界最長壽體育節目BBC「今日比賽」，今天也在官方推特上列出了英格蘭可能在今年奪冠的四大徵兆，其中包括1966年時皇家馬德里贏得了歐冠冠軍、班來足球俱樂部取得歐洲聯賽參賽資格、曼城贏得聯賽冠軍以及切爾西拿下聯賽第5名，都與今年不謀而合。

而一名叫做理查森（Jamie Richardson）的英格蘭球迷，近日更直接將英格蘭奪下2018年大力神盃的圖案刺在腹部，表達對於英格蘭的支持，理查森說：「我告訴我的室友，我將要成為第一個擁有今年英格蘭奪得世足賽冠軍紋身的人，我不在乎人們的看法，當我們獲勝的那一天，這將會被認為是一個天才般的決定，我有一種感覺，我知道這一次將會有不同的結果。」

英格蘭世足

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