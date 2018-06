BBC列英格蘭世足奪冠四徵兆 球迷提前刺青慶祝

BBC官方推特上公布了英格蘭奪冠的四大徵兆,認為三獅軍團有機會挑戰相隔52年的世足賽金盃。。 美聯社

在小組賽前兩戰踢進8球拿下2連勝後,英格蘭 成為今年世足 賽狀況最火熱的球隊之一,而英國媒體BBC今天也在節目「今日比賽(Match of the Day)」的官方推特上公布了英格蘭奪冠的四大徵兆,認為三獅軍團有機會挑戰相隔52年的世足賽金盃。

英格蘭在1966年的世足賽中,以地主隊身分一路殺進冠軍賽,並在與西德爭冠時於延長賽中以4:2勝出,捧起了隊史首座雷米金盃(Jules Rimet Trophy),不過在接下來幾屆賽事中,英格蘭最佳成績僅有1990年的第4名。

對於今年小組賽英格蘭靠著兇猛火力取得16強賽門票,英格蘭球迷也再度看見奪冠的曙光,而世界最長壽體育節目BBC「今日比賽」,今天也在官方推特上列出了英格蘭可能在今年奪冠的四大徵兆,其中包括1966年時皇家馬德里贏得了歐冠冠軍、班來足球俱樂部取得歐洲聯賽參賽資格、曼城贏得聯賽冠軍以及切爾西拿下聯賽第5名,都與今年不謀而合。

Here's a thought...



1966:

Real Madrid win the European Cup

Burnley qualify for Europe

Man City win their league

Chelsea finish 5th

England win #WorldCup



2018:

Real Madrid win the European Cup

Burnley qualify for Europe

Man City win their league

Chelsea finish 5th



Omens... 😏 pic.twitter.com/gk4DuSu0dE