德國世足出局啟示錄 英格蘭教頭：強權的警訊

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-28 10:36 用LINE傳送

對於今年世足賽幾支世界強權遭遇嚴苛挑戰，包含德國爆冷出局，英格蘭教頭認為是個警訊。 美聯社

俄羅斯世足賽衛冕軍德國 在今天凌晨以0：2不敵南韓後提前出局，成為今年小組賽最讓人意外的爆冷賽事，對於今年世足賽幾支世界強權遭遇嚴苛挑戰，甚至是無法前來參賽，英格蘭 總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）在受訪時表示，這對於球隊毫無疑問是個警訊。

英格蘭在小組賽前兩戰分別以2：1擊敗突尼西亞、6：1大勝巴拿馬，成為今年小組賽狀況最火熱的球隊之一，在已提前取得16強賽門票的情況下，總教練邵斯蓋特仍不打算放棄小組賽最後一戰與比利時爭奪分組龍頭的機會，希望讓球隊保持住火熱狀態晉級到淘汰賽階段。

不過對於今年世足賽世界列強爆冷不斷，包括義大利、荷蘭和智利未取得參賽權，德國在小組賽爆冷出局，阿根廷的16強門票也是拿得相當驚險，讓邵斯蓋特對於接下來的賽事仍不敢掉以輕心。

邵斯蓋特強調，德國在小組賽提前出局確實讓他感到訝異，「看到他們打得如此掙扎是相當罕見的，但今年參賽球隊的水準都很高，他們已經在戰術執行上做得不錯，不過卻始終無法擊倒南韓，這告訴我們，每個人都可能會有脆弱的一面。」

不過在被問到德國遭淘汰是否有利於英格蘭接下來的晉級之路，邵斯蓋特先是強調英格蘭將不受任何戰局變化影響，接著指出希望球隊能夠以此為借鏡，「這告訴我們，你隨時都不能鬆懈或是想要停下進步的腳步。身為一支球隊，我們從德國身上學到很多東西，去年夏天我們就觀賞了很多他們的比賽，並且做出一些調整，畢竟他們是世足賽的衛冕軍，可以說是間接的影響了這支球隊。」