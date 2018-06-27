南韓尬德國搶晉級 一成機會也得拚

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-27 10:28 用LINE傳送

F組晉級態勢最為複雜，握有6分積分占居龍頭的墨西哥還未確定取得16強席位，至今1勝難求的南韓仍保有最後一絲晉級希望。不過南韓自助還得人助，今晚22時除了需扳倒衛冕軍德國 ，還得冀望墨西哥擊敗瑞典，淨勝球數比下德國、瑞典才能以分組第2晉級。

面對小組賽從未嘗過淘汰命運的德國，南韓還有傷兵不利消息，朴柱昊缺陣後，隊長奇誠庸前役對墨西哥小腿肌肉拉傷，預計至少將休2周，今天帶傷上陣機率不大，具滋哲將取代他的中場位置。

南韓想贏球，仍得仰賴「亞洲一哥」孫興慜的發揮，前役他傷停補時階段以漂亮世界波破網，可惜難挽南韓頹勢，賽後落下遺憾眼淚。

這是南韓隊史與德國第3度交手，南韓1994年以3：2力克德國，2002年南韓以地主之姿創下隊史最佳第4，4強止步正是敗給該屆亞軍德國。南韓教頭申台龍坦言，沒有足夠時間為對抗德國設計全套戰術，「即便我們提升團隊要贏球仍不容易，但即使只有1成機會也要拚。」

內馬爾與隊友練習。 美聯社

哭不是脆弱 巴西 拚分組龍頭

E組的兩戰將於明晨2時登場，巴西要交手塞爾維亞 ，只要踢和就能搶下16強席位，但巴西教頭蒂特（Tite）目標不只晉級，還要擠下瑞士、搶下分組龍頭。

談到上一場擊敗哥斯大黎加後，陣中主力球星內馬爾（Neymar）落下男兒淚釋放壓力，被巴西媒體大作文章，蒂特也為愛徒抱屈。

「哭泣並非脆弱的象徵，我在賽後也哭了。」蒂特表示，擊敗哥斯大黎加後， 他打電話給妻子時也忍不住落淚，但卻是喜悅的眼淚，哭泣反而是種精神上的堅定，「那是充滿幸福、滿足，我帶著驕傲而哭，畢竟我們承受如此大的壓力希望為國人帶來一場好球。」