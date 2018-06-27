udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

南韓尬德國搶晉級 一成機會也得拚

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
用LINE傳送

F組晉級態勢最為複雜，握有6分積分占居龍頭的墨西哥還未確定取得16強席位，至今1勝難求的南韓仍保有最後一絲晉級希望。不過南韓自助還得人助，今晚22時除了需扳倒衛冕軍德國，還得冀望墨西哥擊敗瑞典，淨勝球數比下德國、瑞典才能以分組第2晉級。

面對小組賽從未嘗過淘汰命運的德國，南韓還有傷兵不利消息，朴柱昊缺陣後，隊長奇誠庸前役對墨西哥小腿肌肉拉傷，預計至少將休2周，今天帶傷上陣機率不大，具滋哲將取代他的中場位置。

南韓想贏球，仍得仰賴「亞洲一哥」孫興慜的發揮，前役他傷停補時階段以漂亮世界波破網，可惜難挽南韓頹勢，賽後落下遺憾眼淚。

這是南韓隊史與德國第3度交手，南韓1994年以3：2力克德國，2002年南韓以地主之姿創下隊史最佳第4，4強止步正是敗給該屆亞軍德國。南韓教頭申台龍坦言，沒有足夠時間為對抗德國設計全套戰術，「即便我們提升團隊要贏球仍不容易，但即使只有1成機會也要拚。」

內馬爾與隊友練習。 美聯社
內馬爾與隊友練習。 美聯社

哭不是脆弱 巴西拚分組龍頭

E組的兩戰將於明晨2時登場，巴西要交手塞爾維亞，只要踢和就能搶下16強席位，但巴西教頭蒂特（Tite）目標不只晉級，還要擠下瑞士、搶下分組龍頭。

談到上一場擊敗哥斯大黎加後，陣中主力球星內馬爾（Neymar）落下男兒淚釋放壓力，被巴西媒體大作文章，蒂特也為愛徒抱屈。

「哭泣並非脆弱的象徵，我在賽後也哭了。」蒂特表示，擊敗哥斯大黎加後， 他打電話給妻子時也忍不住落淚，但卻是喜悅的眼淚，哭泣反而是種精神上的堅定，「那是充滿幸福、滿足，我帶著驕傲而哭，畢竟我們承受如此大的壓力希望為國人帶來一場好球。」

世足韓國德國巴西塞爾維亞

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top