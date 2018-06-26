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克羅埃西亞輪休主力 冰島：對我們沒有好處

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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雖然克羅埃西亞不會派出主力，但冰島認為這對他們不一定有利。 美聯社
雖然克羅埃西亞不會派出主力，但冰島認為這對他們不一定有利。 美聯社

冰島今晚將出戰克羅埃西亞，和另一邊出戰的奈及利亞阿根廷一同爭搶小組最後一席出線權，總教練霍爾格利姆森（Heimir Hallgrimsson）輕鬆以對地說，「我們對每件事都充滿樂觀，覺得我們會贏得每場比賽，就算輸了，也會想著能贏得下一戰。」

第一戰1：1逼和阿根廷，第2戰0：2輸給奈及利亞，冰島勝場尚未開張，只有1分積分的他們若想晉級16強，除了要打敗克羅埃西亞外，還得期盼相同積分的阿根廷險勝奈及利亞。

已經確保16強資格的克羅埃西亞決定派出「二軍」應戰，包含拉基提奇（Ivan Rakitic）、曼祖基奇（Mario Mandzukic）和莫德里奇（Luka Modric）等8名主力都將輪休，外界將這視為冰島的一大利多。

不過霍爾格利姆森卻表示，「雖然這麼說很奇怪，但這對我們而言沒有好處，如果克羅埃西亞讓這些人上，他們可能顧慮受傷或黃牌而打法消極，結果現在這群人上場是為了爭取16強有亮相機會，所以我們得應付一群真的很積極的對手。」

天性樂觀的冰島球員相信，只要團結就能再度創造2年前在歐國盃淘汰英格蘭的黑馬傳奇，霍爾格利姆森直說，「冰島人都認為總有一天能成為世界冠軍。只有一半國家能進入16強，有些國家是在預料中晉級，但如果我們闖入了，那就是冰島足球在近代史上最大的成功。」

冰島克羅埃西亞阿根廷奈及利亞

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