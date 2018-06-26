澳洲世足背水一戰 4屆元老是否上陣成關鍵

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-26 11:34 用LINE傳送

有不少澳洲媒體直言，在前3屆中都有進球紀錄，且生涯已經為國家隊踢進50球的卡希爾(4號)，是此役能否贏球的關鍵因素。 美聯社

俄羅斯世足 賽C組在法國率先取得晉級資格後，第二張門票將由今晚10時分別出擊丹麥 與澳洲 爭奪，其中澳洲不僅要擊敗秘魯，還必須寄望丹麥輸給法國；而在小組賽前兩戰都未上場的澳洲4屆元老卡希爾（Tim Cahill）是否出賽，成為比賽焦點之一。

澳洲在前兩戰分別以1：2不敵法國、1：1踢平丹麥，僅拿下1分積分，而丹麥則是取得1勝1和的4分積分，在小組中僅次於法國。今天在小組賽的最後一戰，澳洲想要逆轉取得16強賽門票，除了要擊敗祕魯、拿下3分積分，還必須寄望法國踢贏丹麥，兩隊同為4分積分，再來比較淨勝球或是總進球數。

對於背水一戰，澳洲總教練范馬維克（Bert van Marwijk）先是向全隊精神喊話、肯定球員表現，「我們必須要獎勵自己，包括我們所付出的努力和展現給全世界看的拚戰精神。」

除了勝負之外，澳洲球迷最關心的是前兩戰都枯坐冷板凳的傳球球員卡希爾，能否在小組賽最後一戰獲得上場機會，甚至有不少澳洲媒體直言，在前3屆中都有進球紀錄，且生涯已經為國家隊踢進50球的卡希爾，是今天能否贏球的關鍵因素；不過范馬維克拒絕回答關於人員調度的問題。

澳洲門將萊恩（Mathew Ryan）則表示，38歲的卡希爾的出賽，對全隊會有相當大的振奮效果，「像他這樣的球員，總是能從前輩身上學到一些什麼並將它傳承下來，如果教練最終決定讓他上場，卡希爾肯定不會讓任何人失望。」