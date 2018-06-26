喊話終結梅西 奈及利亞主帥：不是來看他踢球的

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-26 09:54 用LINE傳送

奈及利亞喊話造終結梅西本屆的世足之旅。 美聯社

「非洲雄鷹」奈及利亞 靠著小組賽第二戰下半場的猛烈攻勢擊退冰島，保住晉級一線生機後，明天凌晨2時將與阿根廷 爭奪D組的第二張晉級門票，奈及利亞總教練羅爾（Gernot Rohr）今天受訪時強調，雖然他與球員都對於阿根廷主將梅西 （Lionel Messi ）充滿敬意，但他們將會親手終結梅西的俄羅斯之旅。

D組目前除了2連勝的克羅埃西亞已提前晉級外，包括3分積分排名第2的奈及利亞，積分同為1分的冰島和阿根廷都還有晉級希望；其中奈及利亞在明天凌晨出戰阿根廷，只要贏球就能確定晉級，而阿根廷與冰島要力拚晉級，也只有贏球的一條路。

奈及利亞對於對決阿根廷的關鍵戰充滿信心，並誓言要終結梅西的世足賽之旅，後衛伊多烏（Brian Idowu）說：「雖然我們沒有這樣想過，但這是一個目標，那就是讓這成為梅西的最後一場世足賽，雖然我們都很喜歡看梅西踢球，但我們現在只剩一個選擇，那就是讓他在聖彼得堡踢完最後一場比賽。」

主帥羅爾也表示，雖然奈及利亞不論是經驗或是世界排名都不如阿根廷，但雙方現在的處境卻呈現相當大的反差，「這是不是梅西的最後一場世足賽，對我們來說並不重要，因為我們不是來這邊看他踢球的，足球場上沒有憐憫與同情，所以我們不會向他送上大禮。」

不過充滿信心的還有阿根廷主帥森保利（Jorge Sampaoli），強調距離今年冠軍只差最後5場比賽，「我相信阿根廷會充滿激情與能量去面對這場比賽，我們將會寫下一個全新的篇章，我對此深信不疑。」

對於梅西在前兩場表現飽受批評，森保利認為，原因在於球隊的表現並不如以往強勢，「如果梅西沒有在中場取得夠多的觸球機會，這肯定是個錯誤，也代表著阿根廷在支配比賽上做得不夠好；不過我們已經就此作出調整，對奈及利亞的比賽中，梅西將會獲得更多機會。」