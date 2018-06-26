煮茶論戰／阿根廷罩門 攻擊線不夠力

聯合報 趙榮瑞（國立台灣體育運動大學教授） 2018-06-26 00:11 用LINE傳送

阿根廷晉級十六強之路艱困，主將梅西（左）與總教練森保利受到矚目。 （歐新社）

前兩戰僅取得一分積分的阿根廷，在奈及利亞擊敗冰島後，又重新燃起更多晉級希望，不過阿根廷近況並不好，兩戰只進一球卻丟四球，代表前鋒的表現不太理想。阿根廷分組賽最後一戰除了要搶勝外，還必須盡量搶攻才有辦法晉級。

身為一支足球強隊、陣中又擁有梅西等多名足球巨星，阿根廷在本屆世足賽表現卻不如預期，中場跟攻擊線的搭配做的不是很好，對於阿根廷來說是很大的考驗。阿根廷要靠梅西一人撐住整支球隊，個人能力是絕對不夠的，必須要靠團隊努力，預估阿根廷會擺出「四─三─三」的陣式，加強攻擊火力。

整體來看，阿根廷還是較占優勢，但近況不甚理想，奈及利亞也不是支好惹的球隊，非洲球隊擁有相當好的身體素質，而且前一場擊敗冰島，全隊士氣處於亢奮，也有機會擊敗阿根廷。而全力求勝的阿根廷要採用長射、兩翼吊中、盤球過人完馬上射門、撞牆射門還是製造罰球點，就看教練如何發揮。

前兩戰結束冰島與阿根廷同為一和一敗，不過在淨勝球上優於阿根廷一球，已經取得晉級門票的克羅埃西亞，預計最終戰會讓主將休息，放上替補球員上陣，不過在沒有壓力的情況下可能也會有意想不到的收穫，至於冰島則要全力搶勝，兩隊可能會是場五五波的戰局。