法國預測16強對手 寧碰梅西也要躲格子軍團

聯合報 記者曾思儒╱即時報導 2018-06-25 21:16 用LINE傳送

法國隊。 美聯社 提前拿到C組晉級門票的法國隊，將克羅埃西亞或是阿根廷設為假想敵，但球員們有志一同認為「格子軍團」是D組最強隊伍，16強賽寧可碰梅西領軍的阿根廷，也不想和克羅埃西亞提前碰頭。

法國是C組率先晉級的隊伍，但分組1或2出線還沒確定；D組戰況也混亂，只有克羅埃西亞先晉級，阿根廷、奈及利亞和冰島則要爭最後一張16強門票。

阿根廷目前的1分積分落後奈及利亞的3分，想要晉級除了最終戰要擊敗奈及利亞，還要冰島不勝克羅埃西亞，不過法國仍將D組另支晉級隊伍設定是阿根廷，不過中場球星博格巴挑明說，D組最佳隊伍是「格子軍團」。

「克羅埃西亞是D組最好球隊，有能力擊敗阿根廷。」博格巴說。

他的隊友托利索也是相同觀點，他認為格子軍團是D組最強勁的對手，「克羅埃西亞是那組最佳球隊，而我們會盡一切力量不落到分組第二。」

法國目前第一目標就是搶下分組龍頭，就算因此可能在16強碰分組第2晉級的阿根廷也沒關係，托利索分析說：「阿根廷有很強的個人技巧，尤其是梅西，在比賽中無所不能。」不過只要鎖死梅西，高盧雄雞取勝機會就會大增。

法國是唯一2場比賽打完就確定晉級16強的世足傳統強隊，不過博格巴和托利索都強調，晉級只是第一步，博格巴說：「強隊不會因此就開趴，我們要繼續奪勝，我們擁有優秀球員、優良隊伍，是有機會奪勝但也從來不容易，世足賽沒有弱者，不過旅程仍長，我們必須持續奮戰並保持強壯。」