3名球員受傷 比利時教頭：對英可能會變陣

聯合報 記者毛琬婷╱即時報導 2018-06-24 21:59 用LINE傳送

比利時對英可能變陣。 美聯社 昨天面對突尼西亞的比賽中，「歐洲紅魔」比利時靠著阿扎爾（Eden Hazard ）和曼聯前鋒「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）兩人各攻進2球帶領下，最終比利時以5：2輕取對手，不過比利時也在比賽中傷了3名大將，其中就包含了暫居並列射手榜第一名的盧卡庫。

盧卡庫昨天在上半場就「梅開二度」，助隊半場踢完就取得3：1領先，他在第59分鐘提前退場，賽後教頭馬丁尼茲（Roberto Martinez）也證實盧卡庫、阿扎爾和梅爾坦斯（Dries Mertens）都有傷勢在身，下一戰對上英格蘭的比賽有可能會缺陣。

「在世足賽這樣的比賽中，你只有23名球員可以運用，經過這場比賽後，我們有3名球員都遭遇了一些傷痛，這對我們來說是個壞消息。」馬丁尼茲指出，阿扎爾的小腿被撞傷，梅爾坦斯的腳踝也有些問題，所以會對他們的傷勢進行評估，在這樣的基礎上決定他們是否能在下場比賽中出賽，「但可以肯定的是，我們在對上英格蘭的比賽將會作出重大調整。」

至於盧卡庫的傷勢，馬丁尼茲表示，他在上半場的一次衝撞中導致他的腳踝韌帶受傷，但仍堅持在場上許久，球隊將會對他的情況作出評估，具體檢查結果將在比賽結束後48小時就能得知。

不過盧卡庫自己對傷勢十分樂觀，認為自己的腳踝沒有任何問題，可以出戰對英格蘭的比賽，他開玩笑說：「我是一個快速治療師，我會看看這一晚的感覺，之後我將會接受醫生的檢查，我對自己的傷勢一點也不擔心。」