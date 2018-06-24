對抗塞內加爾 日本教頭竟要球員增高5cm增重5kg

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-24 19:42 用LINE傳送

日本教頭西野朗，要求球員增高5cm增加5kg，以對付塞內加爾。 路透

世足賽日本在分組H組預賽首戰爆冷擊敗哥倫比亞之後，信心爆棚，於台北時間今晚11時進行第二戰，與首戰同樣意外擊敗波蘭演出的塞內加爾交手，兩支都有1勝隊伍交手，日本只要取勝，可確定晉級16強，為亞洲球隊爭得一席之地，然而這場賽前，日本教頭西野朗居然要求全隊球員，身高要增高5公分，體重要增加5公斤，以此來對抗高大的塞內加爾。想也知道，短短幾天內，這是不可能的事。

據BBC報導，原來這是教頭西野朗開玩笑，「過去幾天我告訴球員，身高要增高5公分，體重要增加5公斤。當然，這個方式失敗了，所以我們只好找其他方法了。」

「如果雙方打肉搏戰，我們絕對沒有優勢，因此我們會做出一些變化，然後才可以運用速度。我們需要有很好的運球，而且要用頭腦去踢球。」即使無法真的要球員增高增重，但西野朗已想好對塞內加爾的策略。

另外，BBC也報導一件趣事，塞內加爾有意刺探日本軍情，隊長蕯迪奧瑪(Sadio Mane)，一直想要約之前在歐洲南安普頓(2014-2016年)踢球的老戰友日本球員吉田麻也會面，「我認識他很久了，以前在球隊一起訓練，一起上健身房。」

不過，薩迪奧瑪碰了軟釘子，「我被問他是否想見我，他回絕了，但他是一個好人，所以我很尊敬他。」