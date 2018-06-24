西、葡抽籤決定龍頭？1990年有「樂透」前例

聯合報 記者藍宗標╱即時報導 2018-06-24 17:50 用LINE傳送

西、葡最終有可能以抽籤方式來決定排名。 美聯社 世界盃足球賽開踢11天，16強名額已產生4席，B組最後兩戰將於26日凌晨兩點同時開踢，西班牙、葡萄牙目前1勝1和並列領先，分別對戰摩洛哥、伊朗只要踢和就可一起晉級。

西班牙、葡萄牙在前兩戰都攻進4球、失3球，積分同為4分，26日最後一戰如果同時贏球、踢和、落敗，得失球又一樣，就必須比較黃、紅牌，甚至由大會抽籤決定分組龍頭，如某兩隊比到最後一關，將寫下世足賽罕見紀錄。

1990年在義大利進行的世足賽，就曾發生抽籤決定分組排名的例子，當時F組4隊英格蘭、愛爾蘭、荷蘭、埃及踢完6場比賽，只有英格蘭1：0擊敗埃及，另5場都是0：0或1：1和局收場，英格蘭也以1勝2和排名第1。

愛爾蘭、荷蘭都踢出3場和局，進球2、失球2也一樣，比較多項數據後，仍無法決定分組排名2、3，最後由大會「一抽定江山」，結果愛爾蘭勝出，荷蘭以分組第3晉級16強（當時24隊參賽，取16隊晉級）。

今年B組4隊只有兩敗的摩洛哥先遭淘汰，西班牙、葡萄牙、伊朗（1勝1敗）都有機會晉級16強，「雙牙」是否踢到必須抽籤決定分組排名，目前仍是未知數，全看26日戰況變化。

但對西班牙來說，前兩戰領到1張黃牌，比葡萄牙少1張，目前略占優勢；英國太陽報指出，如果兩隊要靠抽籤決定龍頭，就像買樂透一樣全靠運氣。