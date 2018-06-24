日本尬塞內加爾爭16強 誰能譜黑馬奇蹟

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-24 10:24 用LINE傳送

日本備戰。 美聯社 日本 在小組賽首戰2：1爆冷克哥倫比亞開胡，成為史上首支擊敗南美洲國家的亞洲隊伍後，今晚23時將碰上同樣握有3分積分的塞內加爾 ，奪勝就將占有晉級16強有利位置，可望追平隊史最佳成績。

日本在2002年日韓世界盃、2010年南非世界盃挺進16強創隊史最佳，本屆首戰藉哥倫比亞桑切斯（Carlos Sanchez）開賽4分鐘苦吞紅牌出場，多踢一人優勢擊敗哥倫比亞，首勝入袋多少有運氣成分，今晚對世界排名27名的「特蘭加雄獅」（Lions of Teranga）硬仗難免。

教頭西野朗深知塞內加爾擁有速度、體能和進攻組織，身材嬌小的日本勢必得有效執行戰術，「任何肢體碰撞對我們而言都是不利的，我們需要有更多變化並運用我們的速度，球的流動更流暢。」

儘管首戰英超利物浦名將薩迪奧瑪內（Sadio Mane）沒有表現，但西野朗認為守住薩迪奧瑪內不代表勝利，「或許我們能夠防守他，但他在場上仍有影響隊友的能力，這也是我們擔心的。」34歲老將長谷部誠盼球隊勿沉浸在首戰勝利中，「此役得穩紮穩打，這回不再是90分鐘11人打10人。下一場比賽將會是不一樣的故事。」

本田圭佑 尬球技也鬥心機

首戰替補上陣的本田圭佑，這回賽前發豪語要愚弄塞內加爾，頭號目標鎖定門將恩迪亞（Khadim Ndiaye），他說：「如果我們夠心機，或許就能夠愚弄對手，定位球會是關鍵。」

本田圭佑對上非洲隊伍特別有心得，2010年小組賽對喀麥隆的致勝一擊，以及上屆巴西世界盃迎戰象牙海岸率先破網，迎戰塞內加爾尋求累積對戰非洲隊伍進球數。先前熱身賽受傷的老將岡崎慎司，此役仍有機會一拚連3屆進球亞洲紀錄。

特蘭加雄獅 當最後一次踢

2002年日韓世界盃首闖8強，同樣被視為有「黑馬」潛力的塞內加爾，睽違16年首返世足 殿堂，首輪同樣帶給球迷驚喜，藉波蘭烏龍球和致命失誤成為本屆首支奪勝非洲隊伍。

接掌兵符後近11場還沒輸過，教頭西塞（ Aliou Cisse）認為首戰開胡後，球隊心理素質更強，有信心複製16年前劇本，「我希望至少能追平2002年紀錄，唯有贏下此役我們才能比2002年更上層樓。球員也盼能為自己寫下歷史新頁，世足賽機會不是每屆都有，他們知道這有可能是自己的最後一屆。」