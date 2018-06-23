煮茶論戰／瑞典下戰對德國 還會有奇蹟嗎？

聯合報 趙榮瑞（國立台灣體育運動大學教授） 2018-06-23 00:12 用LINE傳送

瑞典下一戰普遍不被看好。 （法新社）

世界盃足球賽分組賽Ｆ組，墨西哥第一場比賽就打敗上屆冠軍德國，這結果讓人意想不到，他們用速度突破德國中場陣地，真的不簡單，第二場要贏南韓，問題應該不大；至於德國再輸就要打包，對上瑞典的贏面也還是比較大。

墨西哥首戰讓「德國戰車」都攻不進去，主要有三個重點，首先技術方面，他們的腳下功夫相當不錯，很扎實、簡單，又很靈敏，這些都是美洲球隊應該有的特色。第二是雖然受德國的強烈轟炸，墨國的後防依舊非常嚴密，另外再靠快速反擊把德國擊垮。

對上南韓這一場，墨西哥還是比較占優勢；而南韓本來就是這組最弱，最有機會贏就是瑞典，但第一場對他們沒贏，之後碰上墨西哥跟德國，真的是凶多吉少。除非爆冷門，不然南韓要贏後兩場的可能性不高，畢竟他們第一場也只有五次射門、沒有一次射正。

至於德國對上瑞典這場，不只不能輸、還要進球，他們在對戰上雖然占優勢，但要以守為攻會好一點。他們的中場太脆弱，比較怕反擊，但第一場因為感冒缺陣的海克特，這場應該能下場，他的預測和觀察能力不錯，遇到快速反擊的瑞典，就看能否產生作用、給其他隊友信心。

瑞典的優勢則是在高空球，同時中場的防守和攔截能力強，但中場創造力薄弱，拿到球後怎麼製造機會，做得比較差，也缺乏臨門一腳。因此瑞典想要贏德國，除了要看有沒有奇蹟發生，有時候也要看運氣。