克國主力末戰恐輪休 阿根廷世足晉級機率剩13%

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-22 11:23 用LINE傳送

克羅埃西亞的狂喜與梅西的狂悲成明顯對比。 美聯社

阿根廷 在世足 小組賽前兩戰踢完，僅拿下1和1敗的1分積分，晉級16強賽的希望渺茫；不過根據ESPN統計數據，在世足賽參賽球隊增加到32隊以來，過去5屆賽事中就有4支球隊在小組賽前兩戰踢完僅拿下1分積分的情況下，最終取得晉級16強門票。

世足賽在1998年將參賽球隊由原本的24隊擴增到32隊，也讓晉級16強的難度變得更高，而在過去5屆賽事中共有31支球隊在小組賽踢完後僅拿下1分積分，其中有4支球隊都靠著最後一戰贏球，以及競爭對手的失利取得16強賽門票，也代表著阿根廷仍有百分之13的機率能夠晉級到下一輪。

不過這4支球隊包括了2002年巴拉圭、土耳其，2010年斯洛伐克以及2014年的希臘，最終有3支球隊在16強賽就止步，僅有2002年日韓世足賽時土耳其一路殺進8強賽。

雖然仍保有些微的晉級機率，不過阿根廷的處境仍舊相當不利，今天以3：0獲勝且帶著2連勝提前取得16強門票的克羅埃西亞 ，總教練達利奇（Zlatko Dalic）在賽後記者會直言，不排除在最後一場與冰島 的比賽中讓球隊主力球員輪休，這也讓最後兩戰只要拿下1勝1和就能晉級的冰島，增添了一項晉級利多因素。