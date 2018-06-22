阿根廷世足想晉級 得寄望非洲雄鷹踢退冰島

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-22 10:48 用LINE傳送

阿根廷想晉級，只能寄望奈及利亞擊敗冰島，最後一場比賽再靠自己踢贏奈及利亞。 歐新社

阿根廷 以0：3不敵克羅埃西亞，晉級16強賽亮起紅燈，也讓今晚11時登場的冰島 與「非洲雄鷹」奈及利亞 之戰結果，將直接影響D組的晉級；只要冰島能在接下來的兩場比賽取得1勝1和，就能把阿根廷淘汰出局，也是繼2002年日韓世足 賽之後，首度於小組賽止步。

克羅斯西亞以3：0擊敗阿根廷，D組由克羅埃西亞取得2連勝、積分6分率先晉級16強，僅拿下1和1敗的阿根廷，僅有1分積分在手，即使最後一場比賽踢贏奈及利亞，也必須看冰島的臉色才能確定是否晉級。

冰島如在今晚擊敗奈及利亞，小組賽積分將來到4分，最後一場迎戰克羅埃西亞，只要不敗，再確保至少1分的積分進帳，就能夠讓阿根廷於首輪打道回府。

即使冰島在最後兩戰拿下1勝1敗，與阿根廷同樣僅有4分積分，但在比較淨勝球（進球數扣除失球數）的情況下，對今天失掉3球的阿根廷也相對不利。

針對阿根廷的最後晉級希望落在自己身上，同樣握住晉級最後一線生機的奈及利亞總教練羅爾（Gernot Rohr）強調，今天對冰島要全力一戰，「對我們來說，又會是一場客場比賽，因為現場將湧入2萬名的冰島球迷，不過我們將在氣溫上取得一些優勢。」

冰島教頭霍爾格利姆森（Heimir Hallgrimsson）也同意氣溫優勢在奈及利亞的論點，「或許氣溫狀況會對奈及利亞更有利一點，不過我們也早就對此有所計畫，我們的球員都能夠在攝氏30度的天氣下正常發揮，就像是其他隊的球員一樣。」