柏格斯擁有巴西血統 為哥國力拚森巴軍團

聯合報 記者藍宗標╱即時報導 2018-06-21 17:39 用LINE傳送

柏格斯(右)具有巴西血統。 美聯社 哥斯大黎加 在世界盃足球賽E組首戰0：1不敵塞爾維亞，22日晚上8點對決「森巴軍團」巴西 面臨極大壓力，出身足球世家的30歲老將柏格斯 （Celso Borges）擁有巴西血統，他說：「我是百分之百的哥斯大黎加人，每次都選擇披上哥國球衣，但無法否認家庭連結，對決巴西的感覺非常特別。」

柏格斯的父親吉馬良斯（Alexandre Guimares）是巴西裔，12歲跟著家人搬到哥斯大黎加，並接受足球訓練，1984年成為哥國公民，入選國家隊後出賽16場，包括90年世界盃對決巴西。

吉馬良斯退休後，2002、06領軍哥斯大黎加在世界盃出賽，02年和巴西交手再度落敗；哥國在歷屆世足賽對戰巴西2連敗，分別以0：1、2：5輸球，沒有贏球紀錄。

老爸以球員身分首戰巴西已是28年前的往事，今年輪到柏格斯出征，他說：「我和巴西的關係不像父親那麼緊密，不過多少有些情感，和他們交手的感覺就是不同。」

4年前巴西世足賽，柏格斯幫助哥斯大黎加踢進8強，締造隊史最佳紀錄，分組賽更在老爸的故鄉勒西菲擊敗義大利；他回想此事還是覺得很瘋狂，認為是足球生涯甜美回憶。

哥斯大黎加世界排名23，巴西高居第2，只落後衛冕隊德國，哥國賽前不被看好，柏格斯說：「國家隊成軍後，展現一定戰力，踢進16強並非不可能。」