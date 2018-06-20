以德國為前車之鑑 西班牙迎戰伊朗防爆冷

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-20 09:36 用LINE傳送

西班牙全力備戰，要避免像德國一樣被伊朗爆冷。 美聯社

借鏡衛冕軍德國在首戰爆冷敗給墨西哥，西班牙 將於明天凌晨2時迎戰伊朗 ，絲毫不敢掉以輕心，首戰對葡萄牙開打前48小時才接掌兵符的教頭耶羅 （Fernando Hierro ）說，「發生在德國身上的，可能發生在任何隊伍身上。」

「無敵艦隊」首戰遭「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）上演「帽子戲法」3：3逼和，有鑑於首輪爆冷頻傳，德國、哥倫比亞、波蘭相繼中箭落馬，即便14度挺進決賽圈，西班牙面對世界排名37的伊朗仍不敢大意。

西班牙主帥耶羅(左)與老將伊涅斯塔出席賽前記者會。 美聯社

主帥耶羅說：「每一支進入32強的隊伍都很傑出，而首戰又是最艱難的，焦慮很可能主宰戰局。我們對上歐洲盃冠軍僅拿下1分，伊朗的攻守兩端都很出色，他們執行力非常好，且體能過人。」

西班牙中場伊斯柯（Isco）說，「每支隊伍都衝勁十足，你必須做好準備迎戰這些強敵。」

伊朗在首戰藉著摩洛哥烏龍球，取得3分積分暫居B組第一，曾在2010年捧回大力神盃的西班牙，想叩關16強的最佳劇本勢必得搶回B組龍頭，就是擊敗伊朗、拿下3分積分，「我們必須忘記對葡萄牙一役，專注在對伊朗比賽中。第二場比賽勢必艱辛，我們亟需這積分。」

而首戰最悲情的摩洛哥，今晚同樣有硬仗，至少要逼平葡萄牙才有戲唱；反觀葡萄牙C羅若能將首戰表現延續，要淘汰摩洛哥並不是問題。

摩洛哥與葡萄牙曾於1986年世界盃碰頭，當時摩洛哥3：1獲勝，並且殺入16強。不過兩隊主力球星在4月歐冠聯賽就曾交手，效力尤文圖斯的貝納提亞（Mehdi Benatia）在歐冠聯賽八強迎戰C羅，不過最終仍由C羅勝出，率皇馬闖關、最終捧冠。