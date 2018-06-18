爆冷戲碼不斷 下一支換英格蘭中槍？

聯合新聞網 Dennis 2018-06-18 11:00 用LINE傳送

4年一度體育盛事FIFA世足 賽於上周末在俄羅斯開打踢，就連一向是足球沙漠的台灣，近年來都會一同響應這場體育盛會。

德國在世足賽首戰爆冷輸給墨西哥，全隊感到失望。 美聯社

本屆世界盃打從開打前就已引發出不少話題，其中最熱門話題莫過於是許多傳統強權，如：荷蘭、義大利、喀麥隆、智利與美國等世界盃32強常客都無緣這次世足賽，這也凸顯出全球足球版圖在近十年裡是悄悄著改變。而緊接著在32強開打之後，近幾日於小組賽內屢次出現落水狗球隊反撲，也再次證明全球足球的力是有著一定水準的提升，也令球迷們再次感受到足球運動的魅力。

就在德國 坦克大意失荊州，阿根廷 戰神致勝一擊被一名名不見經傳冰島守門員成功擋下後，足球王國的巴西也在小組賽首戰被瑞士逼和。瑞士在世足賽中始終扮演著強權殺手角色，2010年世界盃，瑞士硬是把該年呼聲最高西班牙給淘汰，如今它又在小組賽中踢和這支森巴軍團，且為未來該小組賽戰局添加不少的變數。

至於在未來的一周裡，仍舊有許多對戰可說是球迷們不從錯過的好戲，根據許多媒體的分析，這些戲碼都是很有可為這屆世足賽出現大驚奇關鍵戰役。

英格蘭這次首戰所要面對的是有掌控戰局節奏與攪局實力十足的突尼西亞。 美聯社

首先在18日上演就是足球鼻祖英格蘭 大戰突尼西亞戲碼。有別於過去籤運極差厄運，這次英格蘭並沒有被分至死亡之組，因此許多英格蘭球迷早就沾沾自喜開始為晉級之路做好準備。但是這次所要面對的是有掌控戰局節奏與攪局實力十足的突尼西亞。英格蘭失常的情況是有例可循。就在上一屆歐洲國家盃英格蘭就因為年輕選手頂不住壓力而爆冷輸給冰島，所以如果英格蘭不想重蹈覆轍，那麼堅強的防守與抗壓能力就成為英格蘭能否出線的關鍵。

看完英格蘭與突尼西亞之戰後，隔日波蘭 與塞內加爾對壘可望會激出另一次火花。波蘭乃是本屆少數晉級至32強的種子球隊之一，而且仗著2016年歐洲國家盃闖入四分之一決賽的氣勢，本屆世界盃波蘭想要從小組賽中脫穎而出可說是勢在必得。不過，波蘭所要面對的乃是擁有非洲足球先生，現今效力於英超利物浦的超級新星馬內(Sadio Mane)所率領的塞內加爾。除了馬內專司攻擊，塞內加爾的後防也有意甲拿坡里的後衛科里巴利(Kalidou Koulibaly)鎮守，如此一來，波蘭想要過塞內加爾這關應該沒有那麼輕鬆。

時間來到23日，於首役意外輸給墨西哥德國似乎已沒有太多的退路，可是接下來他將遭遇是有北歐海盜之稱的瑞典，而這次率領這群海盜海盜頭子，是在德國甲級聯賽中大放異彩的科斯貝治(Emil Forsberg)。由科斯貝治所領軍的瑞典，就是這是於會外賽中淘汰了義大利的罪魁禍首，如今挑戰是王者德國，瑞典是很有機會逼和甚至扳倒對手，再加上德國在過去小組賽第二場比賽都有出現失常的狀況，因此令這場比賽添加不少可看性。

阿根廷繼被冰島踢和後，對戰大示及利亞還會再度爆冷嗎？圖為阿根廷梅西首戰輸球失望低頭。 美聯社

來到小組賽末期，本屆奪冠呼聲極高的阿根廷最後是要與非洲雄鷹奈及利亞展開該組最後一場比賽。這兩支傳統強權，分別在首戰慘遭對手擊潰與逼和，未來在克羅埃西亞和冰島的攪局下，這場比賽很可能最終會變成一場面子之爭而已。上一屆里約世足賽裡，阿根廷在梅西(Lionel Messi)梅開二度帶領下，硬是在小組賽中擊敗了奈國，所以兩軍這次的對決很有世仇的意味。