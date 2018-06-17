巴西想重振聲威 瑞士不是省油的燈

世界日報 體育新聞組╱綜合報導 2018-06-17 16:16 用LINE傳送

巴西重振聲威之旅，首戰瑞士。 世界日報

身為贏得世足賽冠軍最多次的國家，巴西這次除了要前來尋求隊史第六冠外，也要一掃上屆身為東道主、卻在四強遭到德國7：1血洗的恥辱。當家球星內馬爾（Neymar）趕在世足賽開踢前傷癒歸隊，也替巴西注入一劑強心針。

巴西分組賽首戰，將是17日碰上瑞士，也被外界視為分組賽龍頭之爭的比賽。過去20度踢進會內賽，巴西隊在2016六年蒂特（Tite）接掌兵符後，20場賽事拿下16勝，加上內馬爾傷癒復出，也讓巴西陣容更加完整。

兩軍過去在國際賽八度交手，巴西取得3勝2負3和的戰績，其中在1950年的世足賽會內賽有過交手經驗，當時雙方以2：2握手言和。

而瑞士也不是省油的燈，教頭佩特科維奇（Vladimir Petkovic）自2014年起執教，率隊踢了36場比賽，取得22勝6和8敗的佳績，並在本屆世足資格賽取得九連勝挺進會內賽。

內馬爾在日前的熱身賽踢進披上國家隊戰袍的第50球，當時他也表示，經過比賽的洗禮讓他出戰世足賽更添信心。他也談到上屆的慘敗經驗，他認為如果當時自己還在場上，相信結果也會完全不一樣，希望能在本屆洗刷恥辱，完成復仇。

Ｅ組17日另一場比賽，由哥斯大黎加出戰塞爾維亞，兩隊與巴西、瑞士同組，被認為出線機率不高。不過過去曾扮演黑馬的哥斯大黎加在1990年首度打進世足會內賽就闖進16強，上一屆的巴西世足賽更是上演驚奇，在「死亡之組」連勝烏拉圭、義大利，以分組第一之姿出線，儘管最終止步八強，仍寫下隊史最佳成績。