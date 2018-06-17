巴西復仇路第一仗 帶「四把刀」迎瑞士

聯合報 記者毛琬婷／綜合報導 2018-06-17 00:13 用LINE傳送

巴西名將內馬爾。 歐新社

身為捧起世界盃足球賽金盃最多次的巴西，「森巴軍團」此次除了要前來尋求隊史第六冠外，也要一掃上屆身為東道主卻在四強遭到德國七比一血洗的「惡夢」，當家球星內馬爾趕在世足賽開踢前傷癒歸隊，也替巴西注入一劑強心針。

巴西分組賽首戰將碰上世界排名第六的瑞士，也被外界視為分組賽龍頭之爭的比賽，儘管巴西教頭蒂特尚未公布對瑞士的先發陣容，不過外界認為蒂特將會擺上內馬爾、威里安、庫蒂尼奧和熱蘇斯的四人小組，再現「森巴軍團」強大進攻火力。

熱身賽最後一場對上奧地利，巴西首度排上這樣的陣容收到不錯的效果，蒂特說：「這個陣型非常強大，給了我們很多創造力和侵略性。」過去廿度踢進會內賽的巴西，在二○一六年蒂特接掌兵符後，巴西廿場賽事拿了十六勝，加上內馬爾傷癒復出，也讓巴西陣容更加完整。

瑞士名將沙基里（左）。 美聯社

兩軍過去在國際賽八度交手，巴西取得三勝二負三和的戰績，其中在一九五○年的世足賽會內賽有過交手經驗，當時雙方以二比二握手言和。而瑞士也不是省油的燈，教頭佩特科維奇自二○一四年起執教，率隊踢了卅六場比賽，取得廿二勝六和八敗的佳績，並在本屆世足資格賽取得九連勝挺進會內賽。

內馬爾在日前的熱身賽踢進披上國家隊戰袍的第五十顆球，當時他也表示經過比賽的洗禮讓他出戰世足賽更添信心。他也談到上屆的慘敗經驗，他認為如果當時自己還在場上，相信結果也會完全不一樣，希望能在本屆洗刷恥辱，完成復仇。

Ｅ組另一場比賽由哥斯大黎加出戰塞爾維亞，兩隊與巴西、瑞士同組被認為出線機率不高。不過過去曾扮演「黑馬」的哥斯大黎加在一九九○年首度打進世足會內賽就闖進十六強，上一屆的巴西世足賽更是上演驚奇，在「死亡之組」連勝烏拉圭、義大利，以分組第一之姿出現，儘管最終止步八強仍寫下隊史最佳成績。