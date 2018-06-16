雙牙戰平有望同出線 世足B組龍頭之爭更激烈

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-06-16 18:30 用LINE傳送

雙牙戰一團和氣，葡萄牙與西班牙各獲一分積分，這也代表後續的分組龍頭之爭將更激烈。 美聯社

伊比利半島內戰今天凌晨鬥得火熱，葡萄牙 靠當家球星C羅 上演帽子戲法 ，一個人救全家的在正規時間到點前以一記漂亮自由破門，強勢扳平戰局，西班牙 功敗垂成，雙方各收下一分積分。

這場和局使兩隊都不至於空手而回，反倒讓雙方更有望攜手晉級。伊比利雙雄將在後續小組賽分別交手「波斯之星」伊朗與「亞特拉斯雄獅」摩洛哥，論實力兩支歐洲球隊明顯佔上風，一同以不敗之姿挺進淘汰賽機會不小。不過兩支勁旅還是不可掉以輕心，必須戰戰兢兢應戰，避免陰溝裡翻船的危險。

昨日伊朗交手摩洛哥之戰雙方殺的激烈並踢出各自風格，伊朗防守反擊戰術執行到位，創造多次多打少的快攻機會，最終靠對手烏龍球收下勝利，對戰雙牙的比賽他們應該會擺上鐵桶陣，兩隊需慎防久攻不破而壓上搶攻下，反遭對手快速反擊反咬一口的情況發生，否則若讓手握三分績分的伊朗逼平或爆冷反勝，晉級之路將變得艱難。

而惜敗的摩洛哥實力也不容小覷，他們充分展現進攻侵略性，並在邊路有不少漂亮突破，可惜運氣及門前把握度不佳，無法敲開對手大門。在已吞一敗下他們退無可退，後續比賽勢必當作背水一戰全力拚搏，同樣會帶給雙牙不小的麻煩。

兩強會師不分勝負下，B組龍頭之爭將變得更加激烈，因為有可能需比較淨勝球來決定最後誰以分組第一出線。雙牙在接下來的比賽不僅需全力搶勝，還要努力爭取進球，以求搶下分組龍頭，避開十六強交手南美強權烏拉圭的可能，比賽想必會踢得更加精彩，這將是球迷們的最大福氣。

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