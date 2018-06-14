埃及首戰烏拉圭 薩拉赫拚出賽

世界日報 體育新聞組／綜合報導 2018-06-14 15:59 用LINE傳送

埃及周五戰烏拉圭 薩拉赫能否上場？ 路透社

世界盃A組重頭戲，埃及開幕戰將對上烏拉圭，「埃及梅西 」薩拉赫 （Mohamed Salah ）是否能如期上場，外界眾望所盼，埃及國家隊主帥庫波（Hector Cuper）對此相當樂觀，認為薩拉赫能夠趕得上開幕戰。

不過庫波也表示，在周四的訓練前還不能斷言，庫波在Facebook上說：「我認為薩拉赫很有機會上場，他一直和我們練球，和前幾天相比他的狀況進步很多。」埃及國家隊總經理利赫塔（Ihab Leheta）接受路透社訪問時說：「醫務人員14日將提供關於薩拉赫的綜合報告，教練不會急著做決定。」

薩拉赫在上個月利物浦對戰皇馬的歐冠決賽中肩部韌帶受傷，從那時開始，埃及的球迷們飽受折磨，因為他們睽違28年再度踢入世界盃決賽圈，卻很有可能因為失去這位球星而毀於一旦。

埃及周五戰烏拉圭 薩拉赫能否上場？ 路透社

來自雪梨的一名埃及裔澳洲人米哈伊爾（Samy Mikhail）說：「我們和薩拉赫一起哭了，沒有他利物浦就跟著輸了，埃及隊很需要他，如果他再次受傷，那一切就玩完了。」埃及國家隊13日傍晚抵達葉卡捷琳堡，受到許多埃及球迷們歡呼迎接。

在飯店和機場受訪的球迷們，對於薩拉赫的傷勢相當謹慎，有球迷表示：「薩拉赫非常重要，我認為我們不應該在第一場比賽中冒險，最好讓他休息一下，沒有薩拉赫我們大概還有60%到70%的表現。」另一名球迷說：「薩拉赫是埃及的國家英雄，我們絕對不會冒著讓他再次受場的風險貿然上場。」