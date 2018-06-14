盼再度叩關16強 沙國教頭下達必勝令

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-14 12:28 用LINE傳送

沙烏地阿拉伯總教練皮濟是首度帶隊進軍世足賽。 美聯社

前4次挑戰世足賽僅有1次晉級16強賽的紀錄，沙烏地阿拉伯 的最新世界排名67，在今年俄羅斯 世足賽參賽32隊中僅優於地主俄羅斯的第70名，不過隊長奧薩馬‧豪薩維（Osama Hawsawi ）卻認為，只要球隊能夠拿出最佳表現，將有機會闖進16強，甚至是挑戰隊史最佳戰績。

沙烏地阿拉伯在1994年首度挑戰世足賽就一鳴驚人，在首戰以1：2不敵荷蘭後，卻連退摩洛哥與比利時，驚喜晉級16強，但在接下來三屆世足賽則是一勝難求，更無緣參加南非與巴西足賽。

相隔12年後，沙烏地阿拉伯再次挺進決賽圈，並在今晚迎戰俄羅斯，成為史上首支在開幕戰亮相的亞洲球隊，球員們早已蓄勢待發，隊長奧薩馬‧豪薩維說：「全世界每一名球員都渴望能站上世足賽舞台，我們必須要拿出最佳的表現設法晉級到下一階段，這對我們來說並非不可能。」

沙烏地阿拉伯積極備戰與俄羅斯的開幕戰。 美聯社

奧薩馬‧豪薩維強調，沙烏地阿拉伯帶著雄心壯志來到俄羅斯，雖然賽前各界並不看好他們能夠有所作為，不過這並不影響到團隊士氣，「就像所有的參賽球隊一樣，我們也相當渴望能闖進冠軍賽，畢竟沒有什麼事情是不可能的。」

而沙烏地阿拉伯總教練皮濟（Juan Antonio Pizzi ）將是首度帶隊進軍世足賽，對於開幕戰對上俄羅斯，他也下達必勝令，「我很期待能夠參與開幕戰，因為過去我們並沒有這樣的機會，大部分時間我們都是被選擇的一方，現在全隊士氣相當高昂，每個人都希望完全的展現自己，讓我們的球迷感到滿足，而我們的目標就是擊敗俄羅斯。」