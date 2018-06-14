A組烏拉圭太強 開幕戰輸家恐提前淘汰

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-14 12:29 用LINE傳送

俄羅斯若在開幕戰落敗，就可能面臨提前出局的窘境。 美聯社

即使近期國際賽成績不佳，導致地主俄羅斯 在這次的世足賽上並未被寄予太高的期望，不過總教練切爾切索夫 （Stanislav Cherchesov）以及攻擊箭頭斯莫洛夫 （Fyodor Smolov）深知，在這次的世界盃開幕戰中，他們將有很多事情需要證明。

在本屆世足賽開踢前8個月，俄羅斯隊因為攻擊貧弱的問題，陷入一勝難求的窘境，導致看衰地主隊的聲浪隨著世界盃開幕戰時間愈近而變得愈刺耳。其實俄羅斯球迷的期待與看衰並非沒有原因，因為光是為了籌辦這次的世足賽，俄羅斯政府已經投入了超過130億美元，但球隊的備戰狀態卻始終無法讓人滿意。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）日前曾表示：「很不幸的，我們的球隊在過去一段時間並沒有取得顯著的成績，但我還是非常希望，俄羅斯的所有球迷和足球愛好者都能夠期盼著這支球隊能夠為尊嚴而戰，展現他們屬於現代、且有趣的足球，奮戰到最後一刻。」

俄羅斯總教練切爾切索夫則是希望透過開幕戰一改各界觀感。 美聯社

對於各界的不看好，俄羅斯總教練切爾切索夫則是希望透過開幕戰一改各界觀感，「每個人都需要面對批評，這是一件很自然的事情，但我的球員們都用最正面的態度來面對，這讓我感到相當欣慰，我們希望在第一場比賽後能夠透過我們的表現，讓各界輿論變得更好。」

而俄羅斯攻擊箭頭斯莫洛夫則說：「這對於任何一個國家來說都是一場相當特別的賽事，且將會一輩子留在你的腦海中，我可以確定我們將會在今年的世足賽上展現所有的能耐，而現階段我們的目標就是要從小組賽中出線。」

俄羅斯與沙烏地阿拉伯是與埃及、烏拉圭同處A組，其中除了烏拉圭被看好將以分組第1名晉級外，剩下三支球隊都有晉級的可能性，不過今晚在開幕戰落敗者，就可能面臨提前出局的窘境。