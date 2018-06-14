接下西班牙兵符 耶羅：拒絕會無法原諒自己

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-14 09:19 用LINE傳送

現任西班牙體育總監耶羅緊急接下國家隊教頭重任。 美聯社

西班牙 隊在世足賽開打前一天引爆震撼彈，開除主帥洛佩特吉 （Julen Lopetegui），改由前皇家馬德里後衛、現任西班牙體育總監耶羅 （Fernando Hierro）走馬上任，談到決定接下任務的原因，他說：「我無法說不，不然我沒辦法原諒我自己。」

洛佩特吉接下皇馬兵符，因事前未告知而觸怒西班牙足協，主席盧比亞萊斯（Luis Rubiales）在昨天宣布撤換教頭，並由人已隨隊來到俄羅斯的耶羅取代職位，今天已為新任教頭召開記者會。

西班牙將在本周六凌晨2時迎接小組賽首戰，與葡萄牙上演B組雙強相爭；不懼陣前換帥帶來的衝擊，耶羅表示，「我們眼前還是擁有絕佳機會，我們會保持樂觀、繼續前進。」臨陣接下兵符，耶羅無意要求團隊做太多改變，「你不能這麼做，你無法只用兩天改變兩年來的努力。」

耶羅還為記者會現場帶來笑聲，當被問到是否會追隨洛佩特吉的腳步，前往皇馬擔任總監時，他笑答：「你們想幹嘛？想讓主席又一次心臟病發嗎？」

耶羅此前的唯一執教經驗為2年的乙級聯賽帶兵資歷，他表示，自己一直渴望再次擔任執教球隊，而這次在國家隊遭遇危機時機會來到，他坦言自己的帶兵經驗不足，「但我已經與足球共處超過30年了。」他也說：「這是足球，我們永遠不知道會發生什麼事。」

西班牙隊後衛皮克（Gerard Pique）則借用1989年密西根大學籃球隊的奪冠經驗鼓勵全隊，他在推特留言：「密西根大學籃球隊，1989年NCAA冠軍，這種事不是第一次發生。」當時密西根大學總教練費瑞德（Bill Frieder）在賽季展開前請辭，轉往亞利桑那州立大學任教，由助理教練費雪（Steve Fisher）扛起帶兵任務，最終拿下全國冠軍。