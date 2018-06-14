世界盃開踢 嚴選六大必看焦點

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-14 08:45 用LINE傳送

2018年世界盃足球賽從今天晚間11時開跑，地主俄羅斯與沙烏地阿拉伯之戰為這場四年一度的夏日盛會揭開序幕，以下為球迷導覽本屆世界盃的六大焦點，不管是看熱鬧、看門道、看頂尖球星或看小鮮肉，都能在接下來一個月的熱戰中得到滿足。

一、世界聚焦普亭（Vladimir Putin）

俄羅斯總統普亭打造史上最貴世界盃，就等開踢後外界一起檢驗。 美聯社

自從2010年確定獲得2018年世界盃主辦權以來，俄羅斯能否辦好本屆賽事就成外界焦點，儘管經濟實力不算強盛，但穩定且持續成長，加上俄羅斯總統普亭的強人作風，絕不允許出現不及格的世界盃，斥資132億美元打造史上最貴世界盃，跨越3個時區、11個城市、12座球場的硬體設施早已到位，就等開賽後一一檢驗。

相較之下，俄羅斯在球場上的成績能否符合國人期待，可能又是另一話題；俄羅斯分在一般評估實力最弱的A組，就連開幕戰由世界排名第70的俄羅斯對上第67的沙烏地阿拉伯，都成史上最弱開幕對戰，但也因此增加俄羅斯的晉級機率，他們的首要目標是護航16強基本盤，世界盃舉辦至今，僅2010年南非以地主之姿在小組賽出局。

將滿31歲的梅西，很有可能是最後一次參與世界盃盛會。 美聯社

本月將滿31歲的梅西（Lionel Messi），以及33歲的C羅（Cristiano Ronaldo），很有可能都將是最後一次參與世界盃盛會，個人生涯成就幾乎已無缺憾的兩人，都還渴望一座大力神盃來圓滿人生拼圖。

梅西至今未能領銜阿根廷拿下任何一座國際大賽冠軍，4年前的世界杯距離冠軍就差最後一步，2年前在美洲盃決賽罰丟12碼球，當時梅西的落寞神情仍歷歷在目，各界都在等著看悲劇角色能否在本屆世界盃變身為致勝英雄。

C羅在2016年歐洲國家盃帶領葡萄牙奪冠，收下生涯首座國際大賽冠軍，這次迎接世界盃，他自知葡萄牙並非奪冠熱門，他說：「我們會和2016年一樣，雖然大家不看好我們，但我們會奮戰到最後看看結果如何。」

衛冕軍德國還是本屆世足奪冠最大熱門。 美聯社

世界排名前二的德國和巴西，也是本屆世界盃的最大奪冠熱門，兩隊都以冠軍為唯一目標。

上屆捧回隊史第4座金盃的德國，以資格賽10戰全勝、唯一不敗之身挺進衛冕之旅，尋求成為繼1962年巴西後首支完成世界盃連霸的隊伍，門神諾伊爾（Manuel Neuer）因傷缺陣8個月，趕在5月底復出賽場，為德國注入一劑強心針。

巴西上屆以地主身分在四強對德國以1：7遭到血洗，對足球即自尊的「森巴軍團」來說，當然是一場無法承受的敗仗，本屆捲土重來挑戰隊史第6座大力神盃，上屆在8強受傷報銷的當家球星內馬爾（Neymar），本屆再度受到傷勢困擾，幸好趕在世界盃開打前復出，且在熱身賽連兩場進球。

四、誰是黑馬？

冰島闖進世足會內賽32強震驚全世界，本屆他們能踢多遠呢？ 美聯社

體壇最愛灰姑娘故事，哪支隊伍將是本屆的辛德瑞拉？2016年在歐國盃一鳴驚人的冰島肩負期待，這是他們首度進軍世界盃決賽圈，以逾33萬人口改寫世界盃最小國家紀錄，堪稱最適合上演黑馬驚奇的人物設定。

冰島分在最有「死亡之組」味道的D組，除了阿根廷外，另外3隊實力都在伯仲之間，分別是世界排名第20的克羅埃西亞世界排名第20、第22的冰島和第48的奈及利亞，冰島不無機會在世界盃處女秀就奇襲收下16強門票。

五、躍上世界舞台的新星

本屆世足新星中，英格蘭門將皮克福德(中)值得注意。 美聯社

哥倫比亞「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）在上屆攻進6球收下金靴獎，世界盃後名利雙收，誰又會是今年的爆紅之星？德國蘇勒（Niklas Süle）和維爾納（Timo Werner）、波蘭杰林斯基（Piotr Zieliński）、西班牙阿辛斯奧（Marco Asensio）、英格蘭皮克福德（Jordan Pickford）、墨西哥洛薩德（Hirving Lozano）都是值得關注的年輕好手。

六、世界盃第一次，影像助理裁判上路

本屆世足首度引進影像助理裁判（VAR），用於進球、12碼判罰、紅牌和判罰對象錯誤四大類狀況，能否減少誤判值得觀察。 美聯社

本屆賽事首度引進影像助理裁判（VAR），用於進球、12碼判罰、紅牌和判罰對象錯誤四大類狀況，如同1986年世界盃馬拉度納（Diego Maradona）「上帝之手」般的爭議，可能從此不再上演。

這項世足創舉為比賽帶來全新看點，但外界的擔憂也不少，像是比賽流暢度可能因此受到影響，且來自35國的裁判，以及陣容更龐大的VAR小組，多數國家都還未引進VAR，這回首度在比賽中藉由科技協助判罰，對裁判同樣是一大挑戰。