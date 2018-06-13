西班牙丟震撼彈 陣前開除主帥洛佩特吉

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-13 19:39 用LINE傳送

世足賽開踢前夕西班牙國家隊丟出震撼彈，由於主帥布洛佩特吉未事先告知將接皇馬帥印，西班牙足協決定祭出鐵腕開除。 美聯社

世足賽開踢前夕西班牙 國家隊丟出震撼彈，宣布開除主帥布洛佩特吉 （Julen Lopetegui ），陣前換帥消息一出讓球迷錯愕，也為無敵艦隊晉級之路寫下未知數。

西班牙足協主席盧比亞萊斯（Luis Rubiales）宣布這項消息，認為洛佩特吉世界盃後接掌豪門皇家馬德里教練一職，並未告知足協，「我們直到記者會發表前5分鐘才接獲通知，我們有權利被告知。」

盧比亞萊斯原定此時應該在莫斯科，票選下一屆世足賽舉辦地點，不過他為此特地搭機返國，「我們必須有所作為，即便我知道會遭致批評，我也全盤接受。」

51歲洛佩特吉上個月與西班牙國家隊簽下3年約，續約到2020年，不過24小時前，皇馬宣布世界盃後洛佩特吉將接下前主帥席丹（Zinedine Zidane）的兵符，成為新任教頭。

目前盧比亞萊斯並未透露接班人選，「我們正在努力，一有結果就會公布。我保證會有新的教練帶領球隊。贏球固然重要，但有好的教練同樣重要，目前一切都在進行中，或許非常艱難，但困難會使我們更強悍。」

B組西班牙首場將在台灣時間16日迎戰葡萄牙，21日對伊朗，26日對摩洛哥。