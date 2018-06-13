英媒盤點世足32強 德國實力排第一

中央社 台北13日綜合報導 2018-06-13 12:55 用LINE傳送

英國媒體「每日鏡報」為32支球隊進行實力分析與排名，衛冕軍德國仍高居第一。 美聯社

2018世界盃足球賽將於6月14日在俄羅斯點燃戰火，英國媒體「每日鏡報」為32支球隊進行實力分析與排名，衛冕軍德國 仍高居第一，沙烏地阿拉伯排名墊底。

4年前的巴西世界盃，德國曾在4強賽以7比1血洗巴西，最後冠軍賽以1比0險勝阿根廷，奪得隊史第4座世界盃冠軍。「每日鏡報」認為，今年的德國隊實力比起4年前更強，在世界盃參賽國當中，德國隊的陣容深度也堪稱第一，去年在俄羅斯舉辦的洲際國家盃，德國僅用二軍就順利奪冠。

排名第2的，則是2010年南非世界盃冠軍豪門西班牙 ，目前陣中包括隊長拉莫斯 （Sergio Ramos）、比克（Gerard Pique）、布斯克斯（Sergio Busquets）與伊涅斯塔（Andres Iniesta）等人，都是8年前奪冠主力班底，加上其他新生代年輕好手，今年的西班牙依舊很有看頭。

在競爭激烈的世界盃南美資格賽，巴西毫無疑問地以第一輕鬆出線。他們陣中有當今最佳前鋒之一的內馬爾 （Neymar）領軍，加上赫素斯（Gabriel Jesus）與柯迪諾（Philippe Coutinho）組成的三叉戟，將對其他球隊的後場帶來極大威脅，他們在今年世界盃的戰力評比當中，排名第3。

阿根廷是上屆世界盃亞軍，備戰今年世界盃卻困難重重，在熱身賽的表現也不盡理想。不過，他們由全球最佳球員之一的梅西（Lionel Messi）掛頭牌，光是這個理由，就這足以讓球迷對他們保有無限期待。

法國一直是今年世界盃奪冠熱門球隊，不過球員年紀普遍偏低，缺乏大賽經驗是他們的隱憂；此外，法國2年前在歐洲國家盃中輸給西班牙，今年世界盃若無意外，可能在8強再碰上西班牙，這也是他們戰力排名落居第5的主因。