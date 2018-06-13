世足賽前夕 俄羅斯迎接各國球迷

中央社 莫斯科12日電 2018-06-13 01:10 用LINE傳送

2018世界盃足球賽即將開賽，俄羅斯開始迎接從世界各地來看球的旅客。首都莫斯科著名景點人山人海，世足賽的應景擺設更吸引不少國內外遊客駐足拍照。

俄羅斯從2010年取得2018世界盃主辦資格開始，除了翻修現有的體育場，更在加里寧格勒（Kaliningrad）、下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）、薩馬拉（Samara）等6個城市投入大筆經費興建新體育場。另一方面，參與的城市近年也忙著翻新市容、改善交通和其他基礎建設，以舉國之力希望辦一場賓主盡歡的世界盛事。

克里姆林宮近日公布俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）針對世足賽的演說影片。蒲亭在片中表示，俄羅斯「向世界敞開心胸和大門，盡全力，希望球員、專家和球迷們在俄羅斯就像在自己家一樣」。蒲亭也希望來看比賽的球迷，不僅對賽事印象深刻，也能更加認識俄羅斯的歷史和文化。

隨著世足腳步逼近，莫斯科擠滿人潮，除了本地人，各國遊客也湧入市中心的紅場、馬涅茲尼亞廣場（Manezhnaya Square）等著名景點。許多人披著自家國旗、穿著球衣在名勝古蹟和世足應景擺設前拍照留念。莫斯科地鐵和公車站，也出現不少拿著地圖問路的遊客，一時之間莫斯科熱鬧不已。

2018世界盃足球賽將於6月14日在俄國登場，舉辦地包括莫斯科、聖彼得堡等11個城市、共12個場館，預計有64場賽事。