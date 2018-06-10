5猛虎 亞洲拚出線

世界日報 文／彭廣揚 2018-06-10 23:13 用LINE傳送

南韓、日本、沙烏地阿拉伯、澳洲和伊朗國家隊，是今年世界杯的「亞洲兄弟」。亞洲球隊志在奪標，難！小組出線，很可能！

這些年來，共有12國代表亞洲參加過世界杯，南韓亮相過10次，日本6次。2014年世界杯是亞洲球隊的痛，四支球隊 (伊朗、澳洲、日本和南韓)不僅空手而回，而且在12場比賽之中，累積戰績是3場和局、9場飲恨，總共只有3個積分。

今年，澳洲找不出名人效應，卻要應對南美秘魯和北歐丹麥；南韓近來整體戰績不佳；伊朗教練經驗足，但小組對手不容易搞定。日本隊立志雪前恥；「三劍客」—本田圭佑、香川真思、岡崎慎思亮劍，必須的！

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南韓 戰術恐嫌保守

本屆是南韓「太極戰士」第十度亮相世界杯。國家隊炒了德國籍教練斯蒂利克（Uli Stielike）後，由擅長溝通、現年49歲的申台龍接任。本屆小組籤運不佳，但是在6月27日有機會和衛冕冠軍德國隊較量。

南韓隊由25歲、英超熱刺隊的箭頭孫興領銜；他曾經參加過上屆大賽，剛結束的英超賽季，他踢進12球，該聯賽首次有來自亞洲的球員名列單季十大射手。

南韓隊曾經由荷蘭籍教練希丁克（Guus Hiddink）指導，長期以來都有戰術保守的問題，本屆23歲權昶勛、25歲李宰城、28歲金基熙、29歲寄誠庸，將在捍衛中場外，尋找更多攻擊機會。

日本 有機會闖16強

今年是日本「藍武士」亮相世界杯40周年；日本1998年開始，連續6次踢進會內賽，前5次參賽最佳紀錄僅踢進16強。今年籤運極佳，被分在實力相對平均的H組，有機會闖進16強，追平隊史最佳戰績。

日本隊也在陣前易帥，由西野朗（Akira Nishino）替換塞爾維亞籍的霍季奇（Vahio Hallihodzic）。現年29歲的後衛吉田麻也（Maya Yoshida）是日本後防線大將，也是2012倫敦奧運日本隊的隊長，目前他效力英超南安普敦，除擁有紮實的防守能力，在進攻端上也有一定的水準。

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沙國 球員腳法不俗

在1980年代、足球運動成為沙烏地阿拉伯熱門的競技項目。該國曾經六次晉級亞洲杯總決賽，並且三次捧杯，是一支來自海灣地區卻雄霸亞洲的代表。本屆是該國第五次取得世界杯會內賽資格，將在6月14日晚間首戰俄羅斯。沙烏地阿拉伯是附近區域最早推行職業男足聯賽制度的國家，國家隊各個球員球技不俗，饒富作戰經驗的31歲前鋒薩赫拉維（Mohammad al-Sahlawi），在資格賽階段射中16球。

澳洲 為了面子拚戰

澳洲地理位置特殊，共參加22場資格賽，才拿下前往俄羅斯的門票。澳洲「袋鼠軍團」（The Socceroos），首次在世界杯露面，是在1978年；當年該隊在16支球隊中位居14名。

「袋鼠軍團」在大賽前夕，希臘裔總教練波斯特科魯格（Angelos Postecoglou）突然萌生退意，今年1月24日，由65歲的荷蘭籍總教練范馬爾維克（Bert van Marwijk）接任。

「袋鼠軍團」一直運用3-2-4-1陣式，攻擊主力是在雪梨出生、現年38歲的進攻中場卡希爾（Tim Cahill），他連續代表國家參加過2006年、2010年、2014年三屆世界杯，每屆都有進球，總共破網五次，是在歐洲和南美洲之外，在世界杯進球數最多的球員。

「袋鼠軍團」男足最近三次於世界杯表現差強人意，32支球隊排名先後獲得16、21、30名，成績和女足國家隊相比是天壤之別；女足隊目前世界排名第6，緊追美國、英格蘭、德國、加拿大和法國。

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伊朗 反攻速度超快

伊朗國家隊（Team Melli）在備受爭議的主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）帶領下，是名副其實的亞洲勁旅。奎羅斯在葡萄牙莫桑比克出生，曾經指導過英超曼聯隊，期待和葡萄牙、西班牙交手。奎羅斯的攻略，一向主張「反應式足球」（Reactive Football），講求防守縱深和反攻速度，最近他在落實這種布置時，更增加了對抗強度。

伊朗還有來自俄超喀山魯賓隊、現年23歲的箭頭阿茲蒙（Sardar Azmoun），是大家公認亞洲最拔尖的前鋒，有些評論家直呼他為「伊朗版的梅西」。本屆鋒線大將還有現年24歲、由瑞典歸返伊朗本籍的葛多斯 （Saman Ghoddos），以及24歲的賈漢巴赫什（Alireza Jahanbakhsh）。

賈漢巴赫進攻和防守都主動積極，邊路突破更是一絕。賈漢巴赫什心中的球壇英雄，是2013年3月14日退休的右翼球星、前任國家隊長馬達維基亞（Mehdi Mahdavikia）。