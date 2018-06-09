老將餘暉 他們的最後一屆世界盃

世界日報 文／易起民 2018-06-09 17:32 用LINE傳送

俄羅斯世界杯除了是追逐冠軍的競技場，也是老將告別的舞台。此次一別，也許在綠茵場上，能見到他們的次數越來越少。但在球迷眼裡，他們永遠是那個為了足球拚命奔馳的花甲少年。