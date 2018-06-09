誰能奪大力神盃？電腦預測看好巴西

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-09 13:46 用LINE傳送

巴西隊被看好奪冠，圖為巴西備戰，內馬爾笑得開懷。 美聯社 台灣時間6月14日晚上開打的俄羅斯世界盃足球賽，共有32支球隊角逐大力神杯盃，誰能一圓美夢？數據公司Gracenote計算奪冠機率，巴西隊21%機率最高，西班牙10%居次，上屆冠、亞軍德國、阿根廷則同為8%。

Gracenote採用ELO等級分制度進行計算，此系統原本用來評估棋奕競賽中選手表現，現今也運用在棒球、足球球隊的強度分析，這次世界盃冠軍預測，就透過上百萬次的模擬，才產生最後結果。

Gracenote的世界盃分析師葛利夫（Simon Gleave）表示：「巴西是奪冠熱門，決賽的對手是西班牙，這是最可能的劇本。」預測中四強賽組合可能由巴西對上阿根廷、西班牙對上德國。

不過葛利夫也說，這四強名單中，有很大的機率其中一隊會被替換，至於哪一隊他無法透露，法國、比利時、英格蘭、烏拉圭都是強力競爭者。

如果喜歡黑馬，葛利夫推薦哥倫比亞與秘魯，「我們知道比賽總有驚喜，不過哥倫比亞與秘魯在我們的預測中，看起來會打得比球迷預期的要好。」

哥倫比亞目前的世界排名為第16，不過在Gracenote的預測是排名第5，哥倫比亞在上屆世界盃打進8強，最終輸給地主國巴西，今年有望以H組第一出線，將對上英格蘭或比利時；世界排名第11的秘魯則在預測中排名第7，若能取得C組第一，有望對上在熱身賽擊敗過的克羅埃西亞或冰島。