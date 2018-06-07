政治封鎖無成效 俄辦世足賽迎各國

台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導 2018-06-07 20:45 用LINE傳送

2018世足賽將在俄羅斯開踢，儘管有些國家不買帳，普丁總統仍將其視為對抗西方封鎖的一大勝利。（photo by Wikipedia）

由俄羅斯主辦的世足賽即將開踢！儘管西方各國自2014年以來，因為克里米亞半島事件與俄羅斯決裂，並長期在政治、經濟上進行封鎖，但仍無法阻斷俄羅斯與外界的交流，顯現傳統制裁方法不再奏效。但西方學者認為，世足賽將無助俄羅斯改善形象。

根據《路透社》報導，由俄羅斯主辦的2018世足賽，證明了西方聯手封鎖俄羅斯的行為無法奏效。對普丁來說，世足賽的主辦，可向俄羅斯人民與整個世界證明，儘管西方各國極力打壓俄羅斯，俄羅斯仍能繼續發展。

莫斯科經濟高等學院的教授梅德韋傑夫表示，在普丁眼中，舉辦世足賽等於向西方國家證明經濟制裁無法奏效。普丁會認為，俄羅斯仍保有克里米亞半島，西方各國再不甘願，還是得派員參加世足賽。

但卡內基的俄羅斯研究中心資深研究員科列斯尼柯夫指出，世足賽將無助於俄羅斯改善國際形象，因為「他們的名聲早就臭壞了」。他指出，俄羅斯也曾於1980年舉辦夏季奧運，但也沒幫助當時的俄羅斯改善形象。

儘管世足賽將如期開踢，但不是所有國家都買帳。運動新聞《ESPN》報導指出，澳洲政府就堅決不派員參加。按照往例，就算該國家無緣晉級，多數國家仍會派政府代表出席開、閉幕式，進行非正式的交流。

澳洲外交部長畢夏普證實，今年將不會派員參加。《ESPN》指出，澳洲很久以前就不遺餘力地抨擊俄羅斯各種侵犯人權的惡行。上個月，澳洲政府才指控俄羅斯要為馬航MH17的失蹤負責任，要求莫斯科當局賠償當時在機上的37名澳洲人家屬。

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