發哥論足／季軍賽反映主流戰術 逼搶大招快速反擊

比利時 在俄羅斯世界盃季軍賽中以2比0贏了英格蘭 ，至少實現了這支「歐洲紅魔」歷來在世界盃的最佳成績，而也想藉三四之爭踢場代表作的英格蘭青春部隊，卻抓不到之前賴以破網的死球（定位球）利器，反而被比利時有效抓住兩次快速反擊成功鑄下了敗運。這場也反映了本屆大賽的主流大招就是快速反擊。

原本很多人看準這場季軍賽雙方會大開大放，結果卻踢出近40年來比數最少的一次季軍戰，全場只進兩球而已，從1978年以來的歷屆季軍之爭，全場進球數都在三球以上，這回未再出現人們想像中的進球大戰，也讓眾賭球分析師建議的選押大球又破局了。

本屆世足賽的攻防趨勢與過去大不相同，造成讓分盤、總分盤全都爆冷連連，全球賭客哀鴻遍野，只能期待冠軍戰有翻本機會。 美聯社

看了這場季軍安慰戰，再回顧這次大賽至今列強在場上所展現的攻防打法，足球比賽的戰術其實別想得太複雜，季軍賽給出了明確的答案。

雖然只是一場榮譽之戰，但開場不久兩隊便展開了積極的攻勢。開賽才4分鐘，英格蘭攻門受阻後，比利時立即由守門員庫爾圖瓦拿到球發動迅速反擊傳球，手拋至中場，經一人再導交在中場中央附近的盧卡庫，作出一記漂亮的地面穿越直塞球，由查德利在前場左邊插上拿球後，擺脫防守者近左邊底線附近傳向球門前六碼線一帶，由全速迎上搶點的梅烏涅爾（Meunier）從防守者的身後搶先撞射破門，開場即取得領先的優勢。

比利時後衛梅烏涅爾(左)後發先至，從後方快速超越英格蘭防守球員後起腳射門入網。 美聯社

這一球英格蘭退回來的防守的一到兩名球員，又犯了防守上的最大通病，即忘了最危險的敵人總是在背後，卻又再老看球而忘了看緊從後面迎上來的真正敵人，讓梅烏涅爾鬼魅般出現在門前搶點近射破網！

再看第82分鐘比利時攻進的第二球，在中場由守轉攻之際，球經一腳後傳交前場中央附近的策動攻擊靈魂德布勞內，他很冷靜地送出地面穿越直塞球入禁區內左側，由快速有腳法的阿扎爾迎上持球快推，英格蘭防守者瓊斯攔截未成，被阿扎爾在球門左邊八碼處，面對門將皮克福德很冷靜地射左下角掛網。這又是發哥強調的球門左右兩邊5至10碼最佳突破地帶。

比利時中場阿扎爾(中)抓到英格蘭防守上的一個大空檔，冷靜而輕鬆地把球踢進，德布勞內的準確傳球也要記上大功。 美聯社

看了這兩個進球的過程，不外就是讓對方壓過來攻，再積極反搶成功，展開快速反擊突破，傳球不必再多，有效率兩三腳傳球配合便可殺進強迫掛網了。

其實本屆世界盃的戰術並沒有突破性的創新，不過「高壓逼搶+鐵血防守+快速反擊」的打法，基本成為32強主帥的主流思維，尤其在弱隊碰到強隊的時候。如今的比賽，在時間和空間都被如此嚴重壓縮下，任何一支球隊還想依靠一個超級球星打天下絕無可能，沒有多個實力球星搭配組合根本走不遠。

快速反擊戰成為本屆賽事的主流戰術，抓準時機傳球不用多，效率才是贏球關鍵。 美聯社

已出局之梅西的阿根廷、C羅的葡萄牙，還有烏拉圭少了傷退的卡巴尼也立即啞火。反觀闖進最後四強的球隊：法國前場多點開花、三個前鋒有身體、有速度、有射術；克羅埃西亞有莫德里奇加拉基提奇這樣的「皇馬加巴薩」雙中場組合，攻守兼備；比利時有阿扎爾和德布勞內雙核閃耀；英格蘭也不只是依靠凱恩單槍頭。其實即使是毫無星味的瑞典隊，他們靠整體的戰術能踢進八強也絕非偶然。

現在大賽爭勝講求的是效率，整場占有控球以及射門次數的優勢，並不代表著就是最後贏家，像今天英格蘭的控球占57%，射門次數15比12均優於比利時，卻兩球見負。再以西班牙為例，他們是本屆世界盃上傳球次數最多的一隊，其中他們對俄羅斯那場比賽作出1235次傳球數據資料，比世界盃32隊的平均傳球次數多出60%，刷新了世界盃的歷史紀錄。但無奈的是，西班牙隊在本屆世界盃的4場比賽中，更多是表現出速度慢、威脅小的橫傳球，而非快速、向前有威脅的穿越直塞傳球。這樣的安全式傳控，次數再多、時間再長也不可能轉化為有效的進攻機會和進球。

英格蘭全場控球時間與射門次數都優於比利時，但起腳時機多半不佳，屢屢被比利時擋下，最後竟然以2球見負。 美聯社

看看本屆的最後四強，沒有一隊踢類似西班牙式那樣的傳控足球，他們更擅長的是快速反擊戰。以前一般看熱鬧的球迷特別津津樂道連續傳球多少腳而進球的案例，如今世界盃變成了攀比誰能最快速地反擊進球。正因這樣才讓我們見識到了法國對阿根廷之役中的姆巴佩，還有比利時對巴西一戰中，紅魔靠盧卡庫策動德布勞內的那個快速反擊進球。

最後發哥要談死球（定位球）運用，本屆世界盃上，死球戰術成為列強的重點，至今經由死球取得的進球總數已經達到72個，占了目前全部攻進163個進球中的44%，即每不到兩個半球就有一球是死球狀況所進，成為世界盃改制32強以來最多的一屆。

而英格蘭隊在六場比賽裡，12個進球中有多達9個是死球狀況下破網。不過也正因英格蘭隊太依賴仗PK球和死球破門，反而顯得他們在運動戰中缺乏創造力，最終當然影響了他們無法走到最後的決賽，甚至輸掉了季軍賽。