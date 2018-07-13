發哥論足／歷史正寫在克國腳下 全力苦戰也要光榮退場

俗話說的好，天助人助之外，更重要的是要先自助，使出自己超過百之百的超能量去全力以赴，那奇蹟才可望降臨，本屆世界盃足球賽創造自己國家歷史性首次踢進冠軍決賽的克羅埃西亞 隊，不管15日晚上決賽能否成為世界盃88年歷史上第9個冠軍新國家，看他們一路血性的真漢子表現，已先贏得了全球迷熱烈的掌聲。

克羅埃西亞與英格蘭隊在世界盃準決賽中，90分鐘內不分勝負，並在延長加時賽，憑曼祖基奇的絕殺進球以2比1淘汰了英格蘭，首次闖進世界盃冠軍決賽。他們更成了世界盃歷史上唯一經過三場加時賽後進入決賽的球隊。他們的堅毅軍魂已先創造了另一項世界盃紀錄。

克羅埃西亞在世界盃發揮高超球技與展現堅強韌性，一路過關斬將殺進冠軍賽，克國總理普蘭科維奇(右)與內閣成員也換上球衣為球隊加油。 美聯社

本屆世界盃克羅埃西亞堪稱是四強中踢得最辛苦的球隊，3場淘汰賽全部踢滿120分鐘，而且小組賽提前晉級的情況下，末輪也不放水，血拼冰島。

克羅埃西亞與烏拉圭、比利時是本屆世界盃僅有的小組賽三戰全勝的球隊，相比於烏拉圭和比利時要在小組賽末輪與對手直接爭奪小組第一，克羅埃西亞則是在踢平即可獲得小組第一的情況下，幾乎沒有安排主力輪休，仍與冰島硬拼了90分鐘，就連莫德里奇這樣的關鍵球員都沒有被輪換。最終3輪小組賽連續擊敗奈及利亞、阿根廷和冰島晉級。

克羅埃西亞在小組賽對冰島之戰只要踢和就能拿下分組第一，但他們還是主力球員全上與冰島展開激烈攻防戰，展現強烈的爭冠企圖心。 歐新社資料照片

而到了淘汰賽階段，克羅埃西亞首先遭遇丹麥，120分鐘打成1比1平手，PK大戰才分勝負，克羅埃西亞驚險晉級。八強賽，克羅埃西亞與俄羅斯90分鐘內1比1戰平，加時賽階段兩隊各入1球，2比2的比數使得克羅埃西亞再次迎來PK大戰，最終格子軍團點殺東道主晉級。

隨後迎來與英格蘭的四強之爭，雖然克羅埃西亞連續踢了兩場加時賽，而且先丟1球，但是在下半場佩里希奇頑強的扳平比數，甚至有機會提前絕殺英格蘭，他有一球直接命中右邊門柱彈出未進，不過在最後兩隊還是1比1踢平，克羅埃西亞再次進入加時賽。不過，更能夠在加時賽抗壓的格子軍團，憑曼祖希奇再活演了絕殺地帶的絕殺入球，而笑到了最後。

克羅埃西亞在對英格蘭時雖然已連續踢了兩場加時賽，而且在一開賽就被進球，但後面卻越戰越勇，一波又一波的攻勢已讓英格蘭險象環生，最後終於演出逆轉。 美聯社

這支從前南斯拉夫分裂出來的東歐獨立小國，只有420萬人口，從來都沒有獲得過世界盃和歐洲國家杯的冠軍，當球迷都在緬懷前南斯拉夫足球時，克羅埃西亞距離這個球迷的夙願只有一場冠軍決賽的距離。這是克羅埃西亞隊第一次踢進國際大賽決賽，這次如能擊敗法國隊，將在世界盃創造更不可思議的新歷史。

克羅埃西亞在1991年獨立後，1993年才得到國際足總和歐洲足聯的認可。作為曾經的前南斯拉夫足球的一部分，克羅埃西亞隊第一次參加國際大賽是在1996年歐洲國家杯，當時在小組賽中將衛冕冠軍丹麥和土耳其淘汰出局，但是八強賽1比2飲恨最終的冠軍德國隊。

克羅埃西亞能踢進本屆世界盃冠軍賽全無僥倖，是靠多年來的生聚教訓打造出新一代的鋼鐵雄師。總教練達利奇從會外賽開始就一路帶領球員迎接多場艱巨挑戰，終於能寫下歷史最佳成績。 美聯社

1996年第一次參加國際大賽，克羅埃西亞隊的表現即讓人感到眼前一亮，沒想到在1998年法國世界盃中，克羅埃西亞綻放的更加絢麗，一路踢進世界盃準決賽，1比2飲恨法國，不過在季軍賽擊敗了荷蘭，最終克羅埃西亞首次參加世界盃就獲得了季軍。

沒想到克羅埃西亞接下來10年開始陷入低谷，2000年歐洲杯沒有晉級。2002年世界盃、2004年歐洲杯和2006年世界盃都是止步小組賽。2008年歐洲杯雖然闖進八強，但是最終延長加時賽戲劇性的輸給了土耳其，隨後又無緣2010年南非世界盃。

不過2012年歐洲杯是克羅埃西亞重新振作的開始，當時分在了擁有義大利、西班牙和愛爾蘭的小組，克羅埃西亞前兩戰擊敗愛爾蘭，逼平義大利，最終鏖戰西班牙只可惜功虧一簣，被納瓦斯絕殺後才沒有晉級。

2014年世界盃，克羅埃西亞再次止步小組賽，但是2016年歐洲杯，克羅埃西亞的表現讓人眼前一亮，尤其是小組賽末輪2比1力克衛冕冠軍西班牙，沒有人敢小看這支球隊。只可惜克羅埃西亞再次輸給了運氣，與葡萄牙的16強賽，鏖戰到延長加時賽，在距離PK大戰還有2分鐘的情況下，被葡萄牙隊全場比賽第二腳射正絕殺了，夸雷斯馬進球，克羅埃西亞0比1最後時刻告負。

一腳踹開英格蘭之後，克羅埃西亞的冠軍之路正式進入最終戰，歷史正寫在腳下！ 美聯社

當前克羅埃西亞「黃金二代」中曼祖基奇、莫德里奇、拉基提奇等人都擁有了十足的大賽經驗，在俄羅斯世界盃是克羅埃西亞足球等了20年來最有希望出成績的一屆，如今他們已展現出了本屆列強中最有血性的球隊，才能一再逆轉絕殺對手，冠軍決賽面對更強的法國隊，克國勇士還是較不被看好能夠再改寫新史，但勇士的定義正在於站著死亡，全力苦戰而敗也要光榮地退場。