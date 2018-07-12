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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

發哥論足／曼祖基奇再替絕殺地帶說話 克羅埃西亞勇寫歷史

何長發
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勇者克羅埃西亞的足球勇士們，今天終於為他們國家隊創造了歷史，首次闖進了世界盃冠軍決賽，值得為之喝采！克羅埃西亞從落後到追平，再歷經延長加時賽第109分鐘演出了逆轉絕殺勝；當再看到曼祖基奇（Mandzukic）在發哥一再強調的那「攻門最佳傳送及突破地帶」完成絕勝鏡頭時，發哥真信服修斯大師當年的考證，一直到今天仍然再由曼祖基奇這一腳又為他說話了。

1998年當時才脫離南斯拉夫獨立7年的克羅埃西亞，首次踢入世界盃會內賽便闖進四強賽並獲得季軍佳績，震驚了世界，不過，在那之後，他們起起伏伏再沒有距離大力神杯如此近過。這一次，時隔20年，他們重返世界盃四強賽，他們期待著超越前輩更進一步，準決賽面對主打青春風暴的英格蘭隊之前，對他們來說，不利的因素首先在於體能，已連續兩輪淘汰賽都是踢到了PK大戰，這對他們的體能和精神都是極大消耗，故賽前專家及盤口等均較看好英格蘭獲勝機率稍高些，但今天克國勇士再度用場上的表現改變了這一切。

由於之前體能消耗過鉅，克羅埃西亞在賽前不被看好，比賽才一開始又被進球。但他們能仍...
由於之前體能消耗過鉅，克羅埃西亞在賽前不被看好，比賽才一開始又被進球。但他們能仍發揮強大的韌性演出逆轉勝，讓全世界球迷都見證了他們的實力。 美聯社

打從踢進本屆淘汰賽階段以來，克隊連續三場都踢了足足超過120分鐘以上的延長加時比賽，今天看著克羅埃西亞與小他們兩歲的英格蘭青春派對抗，其中場上的靈魂如中前場的莫德里奇和曼祖基奇，都已逾32歲了，為了寫下國家隊的歷史一仗，與好幾個比他們更小八歲的英小子拚搶，尤其曼祖基奇在延長賽絕殺進球之前，才剛奮身搶點攻門，與小八歲的英軍門神皮克福德重撞傷及膝蓋，仍忍痛再拚，終於由他完成了第109分鐘的絕殺進球。

克羅埃西亞隊在開場5分鐘，便被英格蘭一記漂亮的自由球掛網先丟一球情況下，第68分鐘，維沙吉柯(Vrsaljko)在右路禁區外傳向球門左邊八碼一帶，由佩里希奇(Perisic)搶在防守者要解危之先，瞬間凌空躍起看似頭槌，其實從慢動作重播才看清他是直接伸出左腳強碰入網。這球進了使雙方一平拖入了延長加時再賽。

克羅埃西亞前鋒佩里希奇(左)飛身起腳跳得半天高，在防守球員攔截之前把球給碰進，是...
克羅埃西亞前鋒佩里希奇(左)飛身起腳跳得半天高，在防守球員攔截之前把球給碰進，是好運也是實力。 美聯社

佩里希奇為克國扳平那球的突破點，其實已接近了那「球門左右兩邊5至10碼」的傳送及突破最好兩大地帶，隨後在延長加時賽第109分鐘曼祖基奇那絕殺進球，就更具說服力了。

第109分鐘，克羅埃西亞隊在前場左邊線傳禁區內，被英格蘭沃克用腳擋高飛出來，佩里希奇在禁區左角力壓特里皮爾用頭球後蹭，由曼祖基奇突然前插甩開斯通斯，在球門六碼區域左角外直接左腳射遠角破門。曼祖基奇這一腳，活演了大師修斯告訴我們的守方最危險那兩大地帶的真實鏡頭再現。

曼祖基奇(中)轉身甩開斯通斯(右)，利用電光石火般的瞬間空檔機會，以及迴轉的角動...
曼祖基奇(中)轉身甩開斯通斯(右)，利用電光石火般的瞬間空檔機會，以及迴轉的角動量，在絕殺地帶起腳勁射，克羅埃西亞門將撲錯方向無法將球擋下。 美聯社

就在再見曼祖基奇在「絕殺地帶」破網而入前夕，發哥才在FB上告訴朋友說「請再看下去還會出現的」。尤其愈到大賽緊要關鍵決戰中，類似這樣的突破位置，愈要防守一方更加注意防範，但也還真防不勝防，上屆世界盃冠軍決賽進入延長加時第113分鐘時，德國替補小將戈策（Gotze）正是在此地帶絕殺了阿根廷隊。球迷如果沒健忘的2010年世界盃冠軍決賽時，西班牙在進入延長加時第116分鐘，才由伊涅斯塔（Iniesta）絕殺的那個進球突破位置，同樣是在此攻方最佳的突破兩大地帶。

2010世界盃冠軍戰伊涅斯塔(右)在延長賽時於絕殺地帶進球，幫助西班牙打敗荷蘭拿...
2010世界盃冠軍戰伊涅斯塔(右)在延長賽時於絕殺地帶進球，幫助西班牙打敗荷蘭拿下冠軍，球迷對此津津樂道，他本人當然也是視為生涯代表作。 歐新社資料照片

克羅埃西亞今天在下半場開始展現真正的實力，那種在落後之下的壓迫式的快速進攻，最終把英格蘭隊在順風球中贏來的信心，完全摧毀。克羅埃西亞如願實現了首次踢進冠軍決賽，他們同時也成為世界盃歷史上第13支闖進最後決賽的球隊，不管在7月15日晚上他們能否再創新歷史，成為世界盃第九個冠軍的新國家，這批克羅埃西亞的「黃金二代」勇士們，走到決賽已博得全球迷對他們的肯定，而能進決賽算是對他們的最好回報。

世足克羅埃西亞英格蘭

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何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

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