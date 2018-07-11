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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

發哥論足／每4進球突破地帶必出1球 法國擊斃比利時再次見證

何長發
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俄羅斯世界盃四強之爭法比對決，結果法國全場就靠一次角球攻擊搶頂破網，以1比0擒服本屆最具希望成為世界盃第九個冠軍國家的比利時，重點是那唯一決定勝負一球的搶點位置又出現在那？還是老位置門前左、右5至10碼，發哥給出答案：目前本屆大賽共進158球裡，累計有42球的突破點都落在此守方最危險的兩大地帶，也就是目前平均不到4個進球中，必有一球出現在此突破點。

發哥說明一下為何攻擊傳送點要選擇球門左、右兩邊5至10碼呢？最簡單的一個道理就是，一般傳向偏球門區域中央附近幾乎是守門員雙手的天下，而傳左、右兩邊對守門員是否決定要出搶是個考驗與冒險行動，一旦連守門員出搶失守，那大門前沒有了守門員特權獨用的十指大關護門，更容易被攻方破網而入，這就是足球賽場始終不變的「攻防定律」。

比利時守門員出搶左半邊，球門中央區門戶大開，就是法國隊破網的絕佳時機。 美聯社
比利時守門員出搶左半邊，球門中央區門戶大開，就是法國隊破網的絕佳時機。 美聯社

比利時在全場占有60%控球率優勢下，卻栽在第51分鐘的防守角球搶頂失利，大好的衝擊世界盃冠軍大夢就此破滅。當時法國右邊取得角球攻擊，格里茲曼吊向第一根球門六碼區域內，由後衛壓上助攻的烏迪迪（Umtiti）搶頂破網，這球進得毫無僥倖，因為他是搶在兩名防守者盯守下，硬是被他成功搶頂得逞的，當然格里茲曼的傳送到位也有一半功勞。

法國隊後衛烏迪迪(右)在兩位比利時球員的防守之下，照樣於突破地帶將球頂進，讓法國...
法國隊後衛烏迪迪(右)在兩位比利時球員的防守之下，照樣於突破地帶將球頂進，讓法國隊進軍冠軍賽。 美聯社

從本屆揭幕戰開始，東道主俄羅斯攻破沙烏地阿拉伯的前兩個進球突破位置，已向球迷揭開了發哥口中所說的「破門最佳傳送及突破地帶」，也為大家拉回了四年前的世足冠軍決賽，德國替補小將戈策（Gotze）在延長加時賽的那記絕殺阿根廷鏡頭。透過鏡頭你我不過是一再地幫國際足球大師修斯做見證，證實他多年來論證數據告訴我們的這項事實沒錯。

再次回顧俄羅斯在開幕戰的精彩進球，切里謝夫(左二)讓兩位沙烏拉阿拉伯防守球員失去...
再次回顧俄羅斯在開幕戰的精彩進球，切里謝夫(左二)讓兩位沙烏拉阿拉伯防守球員失去重心倒地，他再成功地在關鍵位置起腳進球。 美聯社

尤其現在足球比賽的速度、強度、力度、準度要求變高下，不管場上採什麼套路，但關鍵的那一點始終不變，連在世界盃這樣的指標性大賽也一樣，過去如此，現在乃至未來也是不變的事實，發哥一定會提點所有看球者一輩子這句話：「左、右兩邊球門前5至10碼兩大地帶，一直是守方最危險，卻是攻方破門的最佳傳送及突破地帶。」

上屆巴西世界盃全部171個進球中，有49個進球的攻門傳送點出現在此「攻方破門的最佳突破地帶」，占了全部進球的快29%，也就是說，上屆世足賽正是平均不到4球中便有一個進球是在這地帶所破網而入。

改從上方俯視烏迪迪的進球，更能看清楚在突破地帶的攻防定律。 美聯社
改從上方俯視烏迪迪的進球，更能看清楚在突破地帶的攻防定律。 美聯社

而今天兩強實力接近一再互有攻防的運動戰中，雖創造出不少射門的機會，但都無一有效攻破大門，結果全場只憑法國把握那次角球攻擊進球，這點反映出強強交鋒中，誰能把握住死球攻擊，就可望一球擊斃對手。發哥統計了這次法國的致勝一球，是本屆至今出現的第23次利用角球攻擊間接破網，而角球搶點突破位置，大都出現在那左右危險地帶，發哥另稱之為「絕殺地帶」，也是守門員要不要出搶的「尷尬地帶」。

法國比利時世足

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何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

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