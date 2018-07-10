發哥論足／比實力更比融合 法vs.比之戰看誰團結力量大

本屆世界盃四強賽率先登場的法國 與比利時 兩強會戰，格外受人矚目，除了兩強陣容中名將如雲外，由於多民族體系的因緣，更引人關注的是，這兩強在過去常有群族融合困擾下，看誰能凝聚一股更強大的整體協作力量，即看誰能展現出團結力量大，為國家隊的榮譽踢出感動人心的戰役。

比利時總教練馬丁尼茲(左)和法國總教練德尚(右)在四強賽對決不但要比戰術，還要看誰能讓各自的複雜球員組成能更加團結。 美聯社

先說法國吧。新舊世紀交替年代，以席丹為首的法國「多人種雄兵」，從1998年世界盃足球賽開始，再奪2000年歐錦賽以及2001年FIFA聯邦杯，連續在三項世界級大賽封王，那時法國足球威震世界。

老球迷當記憶深刻，1998年法國高盧雄雞在自家土地上首次世界盃奪冠；甚至在2006年德國世界盃，法國在席丹領銜的平均逾30歲一班老將觸底反彈下，奇蹟般闖入冠軍決賽，還差點二度封王，僅「PK大戰」飲恨負於義大利屈居亞軍。

席丹(後排左一)在2000年歐錦賽帶領法國最後打敗義大利贏得冠軍，當時他的頭髮還有很多。 歐新社資料照片

可是，當席丹退役後的新起法國雄雞，從2006年開始連續三屆世界盃 ，都得靠歐洲區的附加賽才能搭上會內賽的末班車，踢得格外驚險。甚至在2010年世界盃更是以小組墊底慘遭淘汰。

法國是個多民族的國家，國家隊自然也是多民族的結合，或許是由於宗教信仰的不同，法國隊內有數個小圈圈，一旦成績不好小圈圈之間、小圈圈和教練之間就會爆發內訌。1998年難得種族大融合寫下奪冠紀錄後，內訌老問題重現球隊，2010年世界盃，隊內的元老派如安內卡不滿當時教練多梅內克，球員自己開會架空了多梅內克，而2012年歐錦賽，法國再次爆發出內訌傳聞，球員又對教練布蘭科不滿。這兩次內訌都讓教練下課，還導致球隊被淘汰。

自從2006年天王席丹退役後，法國似乎就成了偽豪門，儘管擁有不少素質不錯的好手，但內部不團結自毀前程，上屆2014年世界盃遭後來奪冠的德國擋在四強門外。如今法國隊在德尚的領軍下重整團結信念，正期以凝聚團體戰力要再度向冠軍之路邁出大步。

法國在今年世界盃派出大量年輕球員，球隊沒有出現過去常見的內鬨，教練德尚(右)受到信任，團隊氣氛佳，在場上的攻防合作相當順暢。 美聯社

再來說說比利時隊。新世紀的「歐洲紅魔」比利時足球隊原本只算是歐洲二級強隊，但從上屆該隊重現世足 賽場開始，當時已擁有眾多年輕妖星的他們，即被媒體視為最有可能打破傳統豪強格局的大黑馬。上屆八強止步，本屆捲土重來，理論上如今的比利時隊從實力和信心上，都已經做好了衝擊歐洲一流強隊的準備，尤其再歷經豪門球會的歷練，這支陣容刺眼，卻也存在另個刺眼問題群族融合困擾，如果能讓比利時團結起來，那將是很可怕的足球戰鬥部隊。

由於歷史原因，比利時分成荷蘭語區和法語區，這兩個地區的綜合體育管理機構也相互獨立，比利時國內有兩大族群弗萊芒人和瓦隆人，前者說荷蘭語，後者講法語。弗萊芒人自認聰明勤勞，對瓦隆人有些不屑一顧，但後者對前者又不服氣。兩大族群的矛盾一直存在。

這問題也使得比利時隊的組成更加複雜，弗萊芒人佔據了一大半，庫爾圖瓦、維爾馬倫、維爾通亨、阿爾德韋雷爾德等是弗萊芒人；孔帕尼、盧卡庫、費萊尼、維特賽爾等外裔血統的球員比例也不低，而為數不多的瓦隆人中，阿扎爾成了這支球隊的核心之一。比利時隊如今的實力毋庸置疑，能將這三類球員擰成一股繩，在本屆世界盃上這支紅魔正在向冠軍之路挺進之中。

比利時球員組成複雜，除了有荷法語區分別外，還有外裔血統球員，要如何凝聚團隊向心力在四強賽中勝出，是教練馬丁尼茲的一大考驗。 美聯社

從陣容實力看，比利時足以挑戰當今世界足壇頂尖的強隊，八強賽擊敗了巴西隊，他們用實力證明了自己的戰力。

眼前比利時隊正如同法國隊一樣，藉由一路勝利過關前進中，為了國家隊爭取最後的冠軍勝利，隊內都出現了格外的團結氛圍。不管是法國還是比利時，此刻他們同樣為世界盃足球賽場上的追求勝利，起碼讓國家隊出現了一股很自然的團結力量大足球故事。