發哥論足／兩黑馬進四強寫新史 第9冠軍隊誕生機率50%

本屆世界盃四強誕生了，回看過去幾十年來的四強常駐強隊如德國、巴西、阿根廷等相繼出局後，之前發哥說過的本屆四強必有黑馬傳說，而且可能不只高唱一個傳說而已。如今看即將點燃的最後四強捉對法國 vs.比利時 ，英格蘭 vs.克羅埃西亞 ，正好是昔日兩個奪過世界盃冠軍的法英，各自出戰比克兩匹老黑馬，或許全球期待的世界盃第九個冠軍國家可望誕生，機率甚至達50%。

英國(左上)、法國(右上)、克羅埃西亞(左下)、比利時(右下)將在四強戰展開廝殺。 美聯社

本屆大賽一再上演著強者落馬的悲情，尤其上屆的最後四強，冠軍德國、亞軍阿根廷、季軍荷蘭（在歐洲區資格賽即出局）及殿軍巴西隊，甚至昔日冠軍烏拉圭及新科歐洲冠軍葡萄牙等老牌強隊都出局了，還好仍存在兩支世界盃奪冠過之法國的穩定，英格蘭的回歸。

即將開戰的最後四強之爭，不管最後能否再見1966年冠軍英格蘭，還是1998年冠軍法國隊寫下他們史上的第二次奪冠軍紀錄，對英法而言，這次如奪冠都是他們首次在非本土比賽創下的新紀錄，之前英法都以東道主身份留下冠軍金杯。

而對於另外兩支久違重返世界盃四強的比利時與克羅埃西亞而言，這回不僅是重返四強的老黑馬，他們的殺進更讓世界盃有了誕生新王的可能，不知誰能闖進最後的冠軍決賽，並歷史性奪冠而歸。

克羅埃西亞隊長莫德里奇將贏球的榮耀在現場立刻分享給兒女，親情的力量能激勵他再發揮高超的傳球技巧，最終將球隊帶向冠軍嗎？ 美聯社

本屆四強中英格蘭曾在1966年的第8屆奪下冠軍，那也是在他們本土舉行的一次世界盃。那個年代的世界足壇是巴西比利、英格蘭波比.查爾頓、葡萄牙尤西比奧等超級巨星的時代，最後東道主英格蘭戰勝了前西德，奪下至今唯一的一次世界冠軍紀錄。

而法國1998年奪取的世界盃冠軍，也是在法國本土世界盃獲得。1998年世界盃在法國進行，那一屆國際足總首次將會內賽參賽隊伍擴大至32強。那是群星雲集的一個時代，有法國的席丹、巴西的羅納度、荷蘭的柏格坎普、克羅埃西亞的蘇克等等。而冠軍決賽席丹金頭閃耀一舉成名，巴西突然狀態全無黯然而歸。法國最後擊敗巴西拿下了冠軍。

如今對於英格蘭和法國這兩個前世界冠軍隊來說，也有了創造歷史的機會，因為那一回他們曾獲得過的金盃都是在本土拿下的，如果本次無論誰將闖進決賽並拿下冠軍，那不僅是第二次奪得世界盃，也將創造在本土外奪得世界盃的壯舉！

彼得霍夫宮前的雕像閃閃發亮，彼得大帝啊，這次的英法大戰你支持誰呢？ 美聯社

而對於比利時和克羅埃西亞來說，他們則從來沒有染指過世界盃冠軍，甚至連冠軍決賽都沒有踢進過，所以如果能闖進決賽並拿下金杯的話，他們將成為世界盃新的冠軍國。這歷史性的第九個冠軍國會誕生嗎，就看比克兩匹老黑馬是否先各自在準決賽中，擊敗法英這兩支曾有冠軍標誌的強敵了。

當四強出爐時，世界盃最新的奪冠賠率即出，法國以1賠3的賠率領跑，被視為奪冠的最大熱門。緊隨其後的是比利時和英格蘭，兩隊的賠率是1賠3.5，克羅埃西亞的賠率最高1賠5，雖然克羅埃西亞較不被看好，但行情也很接近，反映著四強最後之爭，誰也無把握笑到最後高捧冠軍金杯。