發哥論足／死亡半邊廝殺兩樣情 法國強勢贏球、巴西歹運出局

世界盃八強賽死亡左半邊登場果然殺傷力驚人，法國 2比0擒服烏拉圭 ，隨後奪冠變最熱的巴西 隊遭比利時 2比1踢走，這一來南美僅存兩強全出局，接下來大賽全是歐洲球隊的天下，看了死亡左半邊兩場比賽，歐洲這一夜硬吃南美雙強贏得很實在，南美無奈四年後重整旗鼓再來雪恥吧。

巴西隊輸給比利時，在八強賽就止步，冠軍美夢再次破滅，賽後當家球星內馬爾(中)跪地懊惱不已。 美聯社

這一夜兩場戰役所呈現的作戰思維並不一樣，先說首場法國2比0擊敗烏拉圭後，時隔12年之後重返世界盃四強，此役的法國隊不再像打阿根廷那樣大開大放，雙方均務實作戰在1比0的保守主義下，必然首重後防不能掉鏈，會多出一球出在烏拉圭門將脫手送大禮。

列強在進入淘汰賽以後，為持續求生存，看到法烏兩隊都會先求鞏固自己防衛網，再給對手反以重擊，因此防守時千萬不能出錯，另一方則等著別人出錯。法烏之戰，在烏拉圭近況最好的攻擊手卡巴尼因傷被迫缺席下，實力天秤明顯在法國一邊，上半場結束前7分鐘被法國後衛瓦拉內搶頂硬吃丟球，沒話說，如以這球1比0結束很合理，但後來烏拉圭多輸一球，全拜守門員穆斯萊拉意外脫手失誤致。

法國後衛瓦拉內(右)利用自由球的機會，在上半場率先為球隊頂進第一球，弧度與力道都是恰到好處，成為法國打敗烏拉圭的關鍵。 美聯社

烏拉圭擁有戈丁和希門尼斯組成的馬競防線是本屆賽事最佳防線之一，這場之前烏拉圭是丟球最少的一隊，比賽中，法國原本快速靈活的姆巴佩，在烏拉圭隊堅決防衛自家半場的佈陣下，姆巴佩等沒有討到半點便宜，而法國就靠上半場結束前的一次右邊禁區外的自由球攻擊機會，格里茲曼吊向禁區內右邊10碼位置，由瓦拉內搶在對方後衛壓迫下搶頂破網，這是整場比賽法國隊攻進的最關鍵一球。

必須提一點即烏拉圭隊在過去4場比賽的犯規大多數都是在對方半場而非自己半場內，但是卡巴尼的缺陣讓烏拉圭隊無法在前場給法國壓力，最終導致中場開始失控，後場只能不斷犯規來阻止法國進攻，最終雖僅被法國抓住一次自由由球搶頂成功，卻已鑄下的最後的敗運。

甚至也可說法國隊還是用烏拉圭隊最擅長的方式破門得逞，因為死球戰術破網，是烏拉圭隊的看家本領，戈丁和希門尼斯都是角球或自由球等死球戰中的高手。此番反被法國用死球擊敗。

除了那個自由球搶頂破網難防外，決定這場勝負的還是看防守，尤其是門將，烏拉圭當家門神穆斯萊拉黃油手失誤送上大禮，而法國門神洛里卻演出一記神撲，這一來一往的結果，導致了最終的比數變2比0收場。

烏拉圭門將穆斯萊拉在小組賽時一球未失，但在八強賽被法國踢進兩球，其中第二球是他自己的失誤。 美聯社

再論巴西與比利時會戰，由於巴西前四場的丟球與烏拉圭一樣最少，因此賽前被一致看成這是場巴西的強盾，如何去與之前進球數最多的比利時之強矛對抗，也有預期雙方為了保住向前挺進的安全保障考量，可能會採謹慎保守的對抗應戰，不過，這一切看法在兩軍一交戰後全猜錯了，雙方踢得主動求勝，互在攻擊區便展開逼搶行動。

巴西雖然在整場的攻守數據上，控球率及射門次數均占優，但輸贏的關鍵在比利時打出的反擊效率更好，當然還有點運道在內，比如開賽8分鐘巴西一次角球攻擊，後衛迎上助攻的席瓦搶第一根門柱前碰射竟中了門柱；而比利時隨後在13分鐘也同樣是左邊開角球，也傳向第一根球門前六碼區域內，上前助攻的孔帕尼搶在最前頭高高躍起爭球，卻把巴西防守群的視線擋住了，當球逐漸飛落時意外打在巴西費南吉尼歐手臂彈入自家門內，一記烏龍球使巴西被迫陷入苦戰的開始。

巴西後衛席瓦(中)掌握大好機會已攻到門前，但竟然射中門柱，運氣實在太壞了！ 美聯社

比利時的反擊效率展現在第31分鐘那個進球上，當守下巴西的死球攻擊壓境後，迅即反快攻壓過中場，盧卡庫發揮個人帶球突破能力，擺脫盯防者送出漂亮穿越球，由德布勞內迎上很漂亮地勁射左邊角掛網，這球完全展現了比利時的快速配合攻擊的威力，資料顯示，從比利時在防守巴西死球反搶奪回控球權後，再到最終破門，一共僅耗時12秒，期間比利時球員狂奔70公尺只經兩腳的傳送即破網。

比利時由盧卡庫和德布勞內的小組合作反擊奇快無比，巴西後防根本來不及趕上，門將火速起身飛撲也完全來不及了。 美聯社

巴西是本屆世界盃最會反擊的球隊之一，之前四場比賽中，森巴軍團曾依靠快速反擊，取得了進球，如今反被比利時以此擊潰。雖然後來巴西不認輸全力反攻，但終場還是無力回天一球飲恨出局，連續四次在淘汰賽中栽在歐洲列強的腳下。