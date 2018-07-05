發哥論足／八強席位奪冠國占一半 常態中也期待黑馬奔騰

本屆俄羅斯世界盃八強誕生後，有人稱這一屆堪稱傳統豪強的災難，先是義大利和荷蘭隊早早在歐洲區資格賽即出局，進入32強會內賽，衛冕冠軍的德國隊又提前在小組賽被淘汰，隨後上屆亞軍阿根廷、歐洲杯冠軍葡萄牙以及2010年世界盃新科冠軍西班牙隊也在16強賽陣亡，不過還好曾奪冠的國家隊仍占了一半席位，世界盃的傳統勢力仍在，而能夠踢進八強都代表著具備強者的本色。

本屆最後八強中的傳統奪冠豪強四支代表，即五度奪冠的巴西 和兩次稱霸的烏拉圭 ，還有另兩支來自歐洲的法國 和英格蘭 隊。而觀察世界足壇在新世紀交際的這20年來六屆世界盃大賽中，奪冠國家占一半的八強席位，應算是維持常態的現象。

八強中有四隊曾拿過世界盃冠軍，其中以巴西的五度奪冠為最多。 美聯社

發哥帶領大家回看一下這20年的實況：1998年法國世界盃，當時曾在世界盃奪冠的六個國家中，有巴西、德國、義大利及阿根廷四國保住八強席位，但就在那一屆世界盃，終於誕生了第七個冠軍國家，即東道主法國隊寫下了歷史新一頁，在冠軍決賽擊敗了被看好的巴西隊，而該屆也踢出了黑馬，新獨立的克羅埃西亞首次亮相便獲得季軍佳績。

2002年日韓世界盃，是歷來最爆冷的一次大賽，曾奪冠的七個國家隊中，只有巴西、德國及英格蘭三隊踢進八強，爆冷出現了歐亞非的土耳其、南韓及塞內加爾隊闖入八強，更意料之外的是土耳其及南韓，最終還獲得了該屆的第三、四名歷來最佳成績，還好最後冠亞軍仍是巴西和德國隊。

2002世界盃土耳其與南韓成為當屆比賽的大黑馬，最後土耳其奪下第3名佳績。 歐新社資料照片

到了2006年德國世界盃，曾奪冠的傳統國家在那屆總算展現強者優勢，霸占了八強中的六個席位，是歷來「冠軍味」最濃的八強之爭，他們是巴西、阿根廷、英格蘭、德國、義大利及法國隊，剩兩席才由重新崛起的葡萄牙和新銳烏克蘭擠進來，但最終仍由曾奪冠的義大利、法國及德國隊保住了前三名席位。

2010年南非世界盃，算是回歸常態，踢進八強中保有四支曾奪冠的巴西、阿根廷、德國及烏拉圭隊，而在那一屆世人期待的第八個冠軍國家終於誕生了，由西班牙成為新科王者，新王笑的同時卻也再見「無冕之王」荷蘭隊，第三度在世界盃又屈居老二成績。

2010年世界盃西班牙首戰就敗給瑞士，但接下來他們一路挺進，連贏6場後拿下隊史首次冠軍。 歐新社資料照片

到了上一屆2014年巴西世界盃，進八強當中奪冠過國家仍占了一半席位，他們是德國、阿根廷、巴西及法國隊，並且前三隊最後都踢進四強內，冠軍再度屬於最強的德國隊。

雖然每屆世界盃都會出現黑馬，但能夠闖入八強的球隊絕不僅僅靠的是運氣，而那些常年闖入世界盃八強的球隊，理當稱得上是足球傳統豪強，當然這樣的國家需要不斷湧現出年輕的人才，才得以延續國家隊強勁而又穩定的實力。

八強代表著整個世界足壇的強者指標性界定，而在新世紀交際的這20年來六屆世界盃大賽中，巴西不愧為足球王國，16強淘汰墨西哥之後，更是連續七屆都成功挺進了最後八強賽內，是近七屆世足列強中唯一從未缺席八強賽的強者。

巴西隊從1994年奪冠開始已經連續七屆世界盃都晉級八強，堪稱20年來發揮最穩定的強隊，這也充分說明巴西的足球人才從未出現過斷層，足球王國實至名歸。

巴西隊歷年來都是人才濟濟，今年依舊好手如雲，是八強中的最熱門奪冠球隊。 美聯社

其次是衛冕冠軍德國隊，他們近六屆世界盃五次闖入八強，雖然本屆世界盃他們小組賽出局，但不能否認德國足球這20年來在世界足壇始終保持著強大的競爭力。接下來是阿根廷和法國，他們近六屆世界盃四次闖入八強，這說明近20年這兩個國家都有人才湧現，但也難免會出現了新老交替的陣痛，只不過青年才俊輩出的法國隊迎來的是充滿希望的上升期，而阿根廷隊則正在經歷著一批老將的離去。

雖然德國、阿根廷、西班牙甚至義大利隊未站上本屆世界盃八強，但在足壇他們依然是傳統的豪強，這次無緣就期以下回再見，而江山也代有新人出，因此又讓我們總會在世界盃看到黑馬奔騰，這也是世足賽吸引人之處。