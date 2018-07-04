發哥論足／16強賽新人笑舊人哭 8強賽巴烏強抗歐洲群雄

俄羅斯世界盃16強淘汰賽今天結束，基本上場場都拚鬥很激烈，其中3場加演了「PK大戰」戲碼，更不乏再見最後補時讀秒階段的絕殺逆轉高潮。中北美和亞洲僅存代表墨西哥和日本隊相繼功虧一簣，世界足壇的主流格局依然被歐美強權霸佔。挺進最後八強的，歐洲強勢霸佔六席，另兩席出自南美，就靠巴西 和烏拉圭 這兩支老冠軍去強抗歐洲群雄。

休息兩天後八強賽登場，左半邊正好是歐美對決，將由法國對抗烏拉圭，比利時對陣巴西，依目前列強的表現，法國及巴西較被看好；而右半邊全是歐洲列強相互廝殺，瑞典對陣英格蘭 ，俄羅斯對陣克羅埃西亞，克羅埃西亞勝率較高，另一場英瑞之戰，看來雙方實力太接近了。

世界盃足球賽8強對戰表 ( 台灣時間 ) 聯合新聞網製表

綜觀16強八場淘汰賽令人最震撼的是，日本隊在攻守數據遠不如比利時之下，把握的很好搶先攻進了兩球，卻在後段還是無力頂住比利時的攻強本色，尤其是空中球的優勢強壓，最後更未料到會在最後裁判補時段的讀秒之際，遭致絕殺逆轉，更絕的是這波反快攻的第一助攻手，是由守門員成功創造出來的時機。

最令人驚喜的是，法國隊19歲的新巨星姆巴佩，在16強淘汰賽用場上更快速更靈巧的表現，力壓梅西 領銜的阿根廷隊；好小子創造法國第一個進球，隨後自己活演攻進了兩球，最終法國以4比3淘汰阿根廷，法阿之戰一場合進7個球，並以一球分勝負，是八場淘汰賽中最賞心悅目的進球秀，不過令人遺憾的是，送走了一代阿根廷現世球王梅西。

長江後浪推前浪，一代新人換舊人。殘酷的16強賽讓球王梅西(左)黯然神傷，卻也看到姆巴佩(右)的新星崛起。 歐新社

同樣令世界球迷難過的是，也送別了與梅西齊名的天王巨星C羅，他率領新科的歐洲冠軍葡萄牙隊，卻不敵上世紀逾一甲子年的世足 老冠軍烏拉圭隊，而讓C羅黯然退場的是烏拉圭老射腳卡巴尼，他用一頭一腳最終2比1解決了C羅大軍。

當然八場中出現了快一半占有三場激戰，都得歷經延長加賽還無法定勝負之下，最後只能上演球迷最愛看又怕看的「PK大戰」，俄羅斯實力不如2010年世界冠軍隊西班牙，只能靠防守頂住，最後成功把比賽拖到了PK決勝負，老實說進入PK對決，有時還真像是把輸贏托給了上帝，卻也成就了把門關的守門員，被進很正常，一旦撲到了就成了英雄，俄羅斯PK勝西班牙，阿金費耶夫紅了，克羅埃西亞PK勝丹麥，也紅了蘇巴西奇，今天英格蘭PK勝哥倫比亞，也讓皮克福德(Jordan Pickford)成了紅人。

英格蘭門將皮克福德(左)在對哥倫比亞PK賽中精彩的撲球，讓他瞬間爆紅！但哥國前鋒巴卡(右)可能就要一路哭著回家了。 美聯社

尤其今天英格蘭快感更強烈，因為英格蘭隊在世界盃遭遇PK大戰，前3次都飲恨敗陣出局，1990年世界盃準決賽PK大戰不敵德國，1998年世界盃八強賽不敵阿根廷，2006年世界盃八強賽又踢PK賽也不敵葡萄牙，這次終於PK贏了哥倫比亞隊。

在16強淘汰賽中，阿根廷、葡萄牙、西班牙這樣的傳統強隊紛紛出局，而東道主俄羅斯、瑞典、克羅埃西亞抗住壓力相繼殺入八強。隨即再來的八強賽，就看誰能扮演黑馬角色持續向前衝。