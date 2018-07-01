發哥論足／同樣19歲初登世界盃 姆巴佩表現比梅羅更亮眼

法國踢出青春風暴又讓阿根廷哭泣了，這一仗完虐梅西 一幫人的，正是才19歲初登世足 大殿堂的姆巴佩 (Kylian Mbappe )，在世界足壇近10年全被梅西和C羅 兩大現世球王統治的此刻，世人也一直期待看到能夠打破梅羅統治的新巨星。如今姆巴佩迅速竄起，同樣是不到20歲年齡首次站在世界盃賽場，姆巴佩的19歲比起當年年少的梅西甚至C羅表現得更加亮眼，此刻世人驚見或許姆巴佩可望當新世代繼起的球王。

短短不到6個小時之內，分別看到兩大球星梅西(左)和C羅(右)黯然走下世界盃舞台，讓無數球迷不勝傷悲，但同時也見證到新星姆巴佩(中)的崛起，世界盃風起雲湧即將進入一個全新的世代。 美聯社

姆巴佩在本屆首場亮相為法國攻入擊敗秘魯的致勝入球，並獲選單場的MVP，那一球更使他以19歲183天的年齡，成為法國隊史上在國際大賽破門的最年輕球員。而進入16強淘汰賽迎戰梅西領銜的阿根廷，姆巴佩的速度與靈巧技術完全擊潰了阿根廷，開場不久就利用自己的速度優勢狂奔60公尺，硬吃了阿根廷的多名防守球員，製造了首開紀錄的PK球。後來在二度平手膠著下，又是靠他快切靈活技巧連進兩球，而鎖定了最後的勝果，當然再度獲選該場MVP。

姆巴佩來俄羅斯之前已是近兩個賽季歐洲足壇最火的超級新星，本屆世界盃是他第一次參賽，從開賽以來他已是法國隊的先發主力前鋒，目前個人已攻進3球，連獲兩場的MVP。

法國隊前鋒姆巴佩(右)在對阿根廷之戰時幫助球隊攻進第4球，也是個人的單場第2個進球，瞬時已震撼世界足壇。 美聯社

以不到20歲的年齡初登世界盃大賽，至今姆巴佩的表現，比起當年初登世界盃的幾位天王級前輩梅西和C羅，甚至被視為天王的巴西內馬爾在內，都顯然要來得更亮眼。

梅西在正好19歲時初登上世界盃會內賽殿堂，雖然他在18歲便展露頭角，領銜阿根廷隊贏得2005年世青賽冠軍並獲選賽會的金球獎、金鞋獎。但19歲首次隨阿根廷隊踢世界盃，在2006年那屆的阿根廷隊是以里克爾梅為主力，梅西直到小組賽對晉級無望的塞爾維亞之戰，在第75分鐘才替補上場，並在世界盃射進了處子球，而梅西的下一個世界盃進球，居然推後到2014年才出現！

梅西(右)是在2006年世界盃時從替補球員身份開始正式嶄露頭角，但他在世界盃的第二個進球竟然要等待到2014年。 歐新社資料照片

而C羅在19歲之齡，還無緣進軍世界盃會內賽，雖然他19歲即代表葡萄牙參加歐洲國家杯，憑他的技術和速度給球迷們留下深刻印象，還入選了2004年歐洲杯最佳陣容及最佳新人獎，但C羅在21歲才首次在世界盃亮相。

2006年德國世界盃時，葡萄牙陣容是以昔日黃金一代的菲戈等為主力，C羅直到小組賽第二輪對伊朗比賽時，由老大哥菲戈主動把PK罰球權讓給C羅，當C羅罰進後激動得跪在菲戈面前。那是C羅在首次世界盃的處子球。

C羅(右)在2006世界盃初試啼聲時也是一臉稚嫩，但英雄總是出少年，大賽的啟發讓他邁入五屆世界足球先生之路。 歐新社資料照片

2006年同為梅西與C羅的世界盃首次之旅，兩人同樣還不是當時阿根廷和葡萄牙國家隊陣中的靈魂戰將，但之後兩人開始以出色的表現稱霸世界足壇，從2008年開始連續這十年的FIFA世界最佳足球員個人最高榮譽獎，正好被他倆各包辦了其中五年，但單就初登世界盃之旅，這兩位前輩看來是沒有現在姆巴佩的首次亮眼。

再說巴西的內馬爾，雖然他在19歲之齡即榮鷹2011年南美足球先生個人大獎，但首次在世界盃亮相時他已22歲超過二十了，那回在2014年的巴西主場，內馬爾攻進4球，但八強賽重傷提前告別大賽。

如今正在俄羅斯大展鴻圖的姆巴佩，他是在法國隊奪得1998世界盃冠軍那年的12月20日出生，很小的時候姆巴佩就表現出天賦異稟的足球才華，他在2016年歐足聯U19歐青賽中，領銜法國青年隊勇奪冠軍，隨後在2017年即入選世界足壇最佳陣容，還榮獲2017年的金童獎。

姆巴佩(右)在法國首戰對秘魯時就以高超的球技率先踢進致勝球，也成為法國隊史上在國際大賽破門的最年輕球員。 美聯社

世界盃此刻已見識了姆巴佩過人的速度優勢，他沒有太花哨的腳下動作，但卻具有恐怖的「人球合一」能力，在高速推進時可以做出眼花繚亂的邊線突破，將黑人球員的柔韌性發揮到了極致。這點相信透過本屆世界盃他的表現，已讓世人目睹了姆巴佩超卓的場上靈活威力，他已被視為未來的天王巨星，年齡還不滿二十歲，好好珍惜他至少可以創造未來十年的「姆巴佩時代」。